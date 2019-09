Banky zas dvíhajú poplatky

Vlna extrémne lacných peňazí si začína pýtať svoju daň v podobe ustavičného zvyšovania bankových poplatkov. Ešte pár rokov dozadu domáce finančné domy menili svoje cenníky raz, maximálne dva razy za rok. Tento rok už niektoré banky stihli trikrát zdražovať a idú na to opäť. Ľudia platia dokonca aj za vloženie hotovosti na svoj účet. V minulosti proti tomuto poplatku bojovala vláda a niektoré banky v strachu pred prílišnou kritikou absurdný poplatok neuplatňovali.

Banky už spoplatňujú väčšinu finančných operácií realizovaných pomocou zamestnanca banky priamo v kamennej pobočke. Čoraz viac finančných domov pár centmi spoplatňuje aj SMS obsahujúce kódy na potvrdenie on-line transakcií. Takzvané notifikácie slúžia na overenie totožností majiteľa účtu po zadaní platobného príkazu a vždy prídu len na jeho mobil.

Viaceré banky zvyšujú poplatky od novembra. VÚB banka spoplatňuje SMS notifikácie pri platbách cez internet. Prima banka zvyšuje cenu za vklad v hotovosti na vlastný účet z 0,50 eura na jedno euro. V Poštovej banke bude drahšie napríklad vypísanie príkazu na úhradu priamo v niektorej pobočke – namiesto dvoch eur to bude stáť tri eurá. Poplatky zvyšuje aj Privatbanka. Finančným domom za prvých šesť mesiacov tohto roku klesli čisté úrokové výnosy o 1,1 percenta na 868 miliónov eur. V rovnakom období im stúpli zisky z bankových poplatkov o 4,5 percenta a dosiahli 298 miliónov eur. Celkovo sa zisk domácich bánk za prvý polrok zvýšil o 2,2 percenta na 345,6 milióna eur.

V snahe neprísť o vysoké zisky domáce banky buď poplatky zvyšujú, alebo zavádzajú nové. Od začiatku novembra mení svoj cenník Poštová banka. Jej klienti si viac priplatia napríklad za vypísanie príkazu na úhradu priamo v niektorej pobočke finančného domu. Tento poplatok sa zvýši zo súčasných dvoch na rovné tri eurá. Rovnako sa zvýši aj poplatok za vloženie hotovosti na iný ako vlastný účet, a to z 1,50 eura na 2,50 eura. Finančný dom zvýšený rast poplatkov zdôvodňuje vyššími prevádzkovými aj investičnými nákladmi na prepravu, úschovu a spracovanie hotovosti. „Klientom odporúčame využívať bezplatné formy prostredníctvom internet bankingu, mobilnej aplikácie, alebo aj cez pravidelné platby ako trvalé príkazy alebo inkaso,“ povedala hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

S príchodom novembra už tretíkrát v tomto roku zmení cenníky VÚB banka. „Až teraz sme zaviedli poplatok za SMS notifikácie, pričom iné banky ich mali spoplatnené už dávnejšie. Klasické SMS notifikácie si po zavedení poplatku môžu klienti zrušiť a bezplatnou alternatívou pre nich sú takzvané push notifikácie, ktoré dostanú po každej platbe, ak majú aktivovaný VÚB Mobil banking,“ uviedol Dominik Miša, PR manažér VÚB banky. V tomto prípade sa kód generuje bezplatne v rámci mobilnej aplikácie banky a podobný bezplatný systém ponúkajú aj ďalšie finančné domy. Finančné domy sa tak snažia eliminovať rapídne sa zvyšujúce náklady súvisiace s ustavičným rastom finančných transakcií. „Nám sa zvýšil najmä počet malých platieb do 20 eur,“ dodal Miša.

Jedna z troch najväčších domácich bánk v novom cenníku niektoré poplatky aj škrtá. „Zrušenie vkladnej knižky je zadarmo, predtým to bolo za tri eurá. Pripravili sme totiž pre deti účet od 0 do 8 rokov a existujúce vkladné knižky ponechávame do konca ich platnosti a ponúkneme klientom možnosť zrušenia zadarmo a prechodu na detský účet,“ priblížil Miša.

V novembri svoj cenník mení aj Prima banka. Aj v tomto finančnom dome zdražie vklad hotovosti na vlastný účet zo súčasných 0,50 eura na jedno euro. Ak bude peniaze na účet vkladať niekto iný ako majiteľ, musí počítať so zvýšením poplatku zo súčasných dvoch na 2,50 eura. Rovnako z dvoch na 2,50 eura zdražie výber hotovosti priamo v pobočke.

VIDEO: Ako veľmi môžu zlacnieť hypotéky? Pozrite si názor finančného experta Maroša Ovčarika v novej relácii Ide o peniaze s Marianom Nitonom.

Už v septembri pocítili zdražovanie poplatkov klienti Privatbanky. V tomto finančnom dome stúpol poplatok za výber hotovosti priamo v pobočke banky z 2,50 eura na rovné tri eurá. „Uvedený poplatok za výber hotovosti reaguje na zmenu podmienok a poplatkov v ostatných bankách a vzťahuje sa len na výbery hotovosti v obchodných miestach. Cieľom je smerovať klientov na výbery hotovosti v bankomatoch,“ povedala hovorkyňa Privatbanky Marcela Bariaková. Tento finančný dom má po celom Slovensku 312 bankomatov.

Problém s nízkymi úrokmi banky v minulosti riešili rastúcim predajom hypoték. Výsledkom je, že dlhy Slovákov minulý rok dosiahli až 38 percent hrubého domáceho produktu. „Rast úverov bol v posledných rokoch jednoznačne najrýchlejší v rámci celej Európskej únie,“ uvádza Národná banka Slovenska. Regulátor finančného trhu preto zakázal poskytovanie stopercentných hypoték a obmedzil aj maximálnu výšku poskytnutého úveru. Klienti si dnes od bánk môžu požičať maximálne osemnásobok svojho ročného príjmu. Napríklad zamestnanec s čistým príjmom 830 eur za mesiac môže mať dlhy maximálne vo výške 79 680 eur.