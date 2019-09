NDS už vie, čo bude žiadať v tendri na dokončenie tunela Višňové

Vyhlásenie súťaže na nového zhotoviteľa predpokladá v najbližších týždňoch. „NDS dokončila súťažné podklady. Finalizuje sa dokumentácia pre ex ante kontrolu na Úrade pre verejné obstarávanie,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Diaľničiari podľa hovorkyne prerokujú súťažné podklady s agentúrou Jaspers, zástupcami Európskej komisie a v neposlednej rade s Útvarom hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR. „Finálna verzia tendrovej dokumentácie podlieha ešte kontrole a schváleniu Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Následne sa pristúpi k vyhláseniu súťaže na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku,“ priblížila Michalová. NDS pôvodne plánovala začať tender na dostavbu problematického úseku D1 s tunelom Višňové koncom augusta.

Na prípravných trhových konzultáciách k dostavbe diaľnice pri Žiline v dĺžke 13,5 kilometra (toho tunel 7,5 km) sa koncom júla zúčastnilo 24 stavebných a projektových spoločností. Diskutovali o nastavení a príprave súťažných podmienok a prípadných rizikách nedokončenej stavby. Cieľom konzultácií bolo získať podnety a pripomienky odbornej verejnosti k pripravovanému verejnému obstarávaniu. NDS mala vyhodnotiť a zapracovať podnety firiem do súťažných podkladov. „Cieľ NDS je jednoznačný, vyhlásiť čo najkvalitnejší tender, ktorý zabezpečí čo najrýchlejšiu dostavbu úseku,“ povedal nedávno investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek.

Pre čo najrýchlejšie dokončenie úseku D1 je podľa NDS verejné obstarávanie rozfázované na štyri etapy. „Ako prvý sa začne súťažný dialóg na diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala vrátane tunela Višňové, ktorého sa týkali prípravné trhové konzultácie. Nasledovať bude súťaž na stredisko údržby vrátane operátorského pracoviska, ako tretie sa vyhlási verejné obstarávanie na technológiu tunela a poslednou bude súťaž na odpočívadlo Turie,“ priblížila Michalová.

NDS odhadla celkové náklady na dostavbu diaľnice s tunelom Višňové vo výške do 540 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Je to zhruba o 130 mil. eur viac, ako bola pôvodná zmluvná cena na výstavbu celého úseku (409,8 mil. eur bez DPH). Podpisy zmlúv predpokladá v roku 2020, následne budú obnovené práce na úseku. Do prevádzky by ho mali odovzdať v roku 2023, pôvodne mal byť dokončený v závere roka 2019.

Pôvodný zhotoviteľ úseku D1, taliansko-slovenské združenie Salini Impregilo – Dúha, nebol schopný za podmienok pôvodnej zmluvy pokračovať vo výstavbe, preto s ním NDS v marci tohto roka ukončila kontrakt. Koncom júna združenie podpísalo protokol o opustení staveniska. Bývalý zhotoviteľ začal s prácami na úseku v lete 2014, práce mal dokončiť do decembra 2019. NDS mu po inventarizácii stavby uhradila 24,8 mil. eur bez DPH. Doterajší zhotoviteľ vyplatil takmer všetkých subdodávateľov, čo bola jedna z hlavných podmienok dohody o ukončení kontraktu. NDS sa s doterajším zhotoviteľom dohodla, že sa nevzdáva svojich nárokov zo zmluvy o dielo a vysporiadajú si ich mimo staveniska.