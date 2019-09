Na šéfa MMF je jediný kandidát, Bulharka Georgievová

Oznámil to v pondelok MMF. Ten teraz hľadá náhradu za svoju doterajšiu šéfku Christine Lagardeovú, ktorá bola nominovaná do vedenia Európskej centrálnej banky (ECB). Georgievovú navrhla Európska únia.

Georgievová by sa teraz mala stretnúť s členmi výkonnej rady fondu. „Cieľom rady je dokončiť výberový proces čo najskôr, najneskôr potom do 4. októbra 2019,“ uviedol MMF.

Členské krajiny EU vybrali Georgievová, ktorá je teraz výkonnou riaditeľkou Svetovej banky (SB), za svoju kandidátku do čela MMF začiatkom minulého mesiaca. Georgievová v druhom kole hlasovania zvíťazila nad Holanďanom Jeroenom Dijsselbloemom. Podľa skorších informácií ju presadzovali hlavne štáty južnej a východnej časti EÚ.

Minulý týždeň MMF odstránil prekážku pre zvolenie Georgievovej do svojho čela, a to vekový limit. Od roku 1951 platilo, že do funkcie výkonného riaditeľa nesmie byť menovaný kandidát starší ako 65 rokov a nesmie zostať vo funkcii, ak je mu viac ako 70 rokov. Georgievovej bolo minulý mesiac 66 rokov. Rada guvernérov, v ktorej má každý zo 189 členských štátov svojho zástupcu, v hlasovaní schválila, aby bol vekový limit s okamžitou platnosťou zrušený. Hlasovalo sa od 21. augusta do 4. septembra.

Francúzka Lagardeová už skôr oznámila, že rezignuje na funkciu k 12. septembra. Od 31. októbra by mala vystriedať vo funkcii šéfa ECB Maria Draghiho z Talianska. V čele MMF bola Lagardeová druhé funkčné obdobie, ktoré sa jej malo skončiť v júli 2021. Stala sa prvou ženou na čele tejto inštitúcie. V čele MMF býva tradične kandidát z Európy, zatiaľ čo na čele sesterskej Svetovej banky (SB) býva Američan.

Cieľom MMF je podporovať spoluprácu v menovej politike na globálnej úrovni. Fond podľa svojho webu usiluje o zabezpečenie finančnej stability, podporu medzinárodného obchodu, vysokej zamestnanosti a udržateľného hospodárskeho rastu. Snaží sa tiež prispievať k zníženiu chudoby vo svete.