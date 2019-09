Firmy sa boja brexitu, zmrazili investície

Michael Lohscheller, generálny riaditeľ automobilky Opel, na autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom oznámil, že automobilka PSA neinvestuje do britských závodov Vauxhall v Ellesmere Port a Lutone, kým nebudú jasné podmienky odchodu Británie z Európskej únie. Opel je dcérskou automobilkou PSA, ktorá vlastní aj značku Vauxhall.

„Nemôžeme robiť investičné rozhodnutia bez toho, aby sme vedeli, čo sa stane,“ povedal Lohscheller. Zároveň dodal, že každý si musí byť vedomý zodpovednosti a chce, aby spoločnosti Opel a Vauxhall dosiahli strednodobú úroveň ziskovosti materskej spoločnosti PSA Peugeot. Hovorca spoločnosti dodal, že Opel je blízko k dosiahnutiu ziskovej marže v tomto roku na úrovni šesť percent.

O zastavení výroby v utorok informoval separátne od PSA aj nemecký výrobca luxusných áut BMW. Výroba bude v britskom závode v Oxforde zastavená 31. októbra a 1. novembra, teda v plánovanom termíne brexitu. Finančný riaditeľ Nicolas Peter spresnil, že BMW uvažuje o zrušení jednej pracovnej zmeny v prípade, že Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody. Peter takisto pripomenul, že takzvaný tvrdý brexit bude mať vplyv na produkciu a pravdepodobne sa bude vyrábať menej áut. Pozastavenie výroby v deň plánovaného odchodu Británie z EÚ a v nasledujúci deň tak ochráni spoločnosť BMW pred stratami v logistike. Okrem brexitu automobilky čakajú aj na ďalší vývoj obchodného sporu medzi Spojenými štátmi a Čínou.

Japonská automobilka Toyota na rozdiel od nemeckej BMW nebude vyrábať autá vo svojom britskom závode deň po brexite. Pozastavenie výrobných liniek je podľa spoločnosti súčasťou plánov, ako zvládnuť prípadné problémy spojené s očakávaným neriadeným brexitom. „V prvý deň po brexite, čo je piatok 1. novembra, sa vyrábať nebude. Produkciu obnovíme v pondelok a utorok,“ uviedol hovorca japonskej spoločnosti. Toyota, ktorá má závod v meste Burnaston v grófstve Derbyshire, sa na celkovej produkcii áut v Británii podieľala minulý rok vyše ôsmimi percentami.

Práve automobilový sektor patrí k najväčším kritikom tvrdého brexitu. Sektor ešte koncom augusta varoval, že clá, meškanie dodávok v dôsledku kontrol na hraniciach a nová byrokracia tvrdo zasiahnu do produkcie áut. Pred tvrdým brexitom opakovane varovalo aj britské Združenie výrobcov a predajcov áut. To koncom augusta oznámilo ďalší mesačný pokles produkcie. Výroba áut v Británii klesla v júli o 10,6 percenta, teda na 108¤239 áut. Od začiatku roka vyrobili v krajine takmer 774 760 áut, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znamená pokles o 18,9 percenta.

Problém bude mať aj najväčšie exportné odvetvie a najväčší zdroj príjmov z daní, a to bankový sektor. Budúcnosť Londýna ako európskeho finančného centra je jednou z najväčších otázok na rokovaniach o brexite. Práve toto odvetvie sa podieľa zhruba 12 percentami na výkone britskej ekonomiky a odvádza viac daní ako akékoľvek iné odvetvie.

Bankári pred skutočným vplyvom brexitu, ktorý Británia pocíti, varovali ešte v apríli tohto roka. Tvrdia, že brexit podkope jej postavenie globálneho finančného centra, keďže na odchod z krajiny sa pripravujú aj finančné spoločnosti. Spoločnosti chystajú presun pracovných miest z Londýna na kontinent, aby si tak zachovali prístup na európsky jednotný trh. Lloyd Blankfein, generálny riaditeľ banky Goldman Sachs, v tejto súvislosti povedal, že americká banka ponechá svoju novú európsku centrálu za 1,4 miliardy USD (1,14 miliardy eur) v Londýne, ale ak by vedela pred začiatkom jej výstavby, že príde brexit, možno by si pre ňu vybrala iné miesto. Uviedol to v rozhovore pre portál Politico. Metropoly v EÚ tak začali súperiť o to, ktorá pritiahne vysokoplatené bankové pracovné miesta a príjmy, ktoré prinášajú.

Britský premiér Boris Johnson trvá na tom, že Británia opustí EÚ 31. októbra s dohodou alebo bez nej. Ak však má vystúpiť s dohodou, tak podľa Johnsona len s takou, ktorá bude vychádzať z nových podmienok, a nie z tých, ktoré vyrokovala jeho predchodkyňa Theresa Mayová. Britská kráľovná Alžbeta II. však v pondelok podpísala návrh zákona, ktorý má zabrániť brexitu bez dohody a zaväzuje britskú vládu, aby požiadala EÚ o odklad brexitu v prípade, že sa obe strany do konca októbra nedohodnú.

