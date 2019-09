Štát prekvapivo zdraží cigarety, škatuľka zdražie o 40 centov

VIDEO: Minister financií obhajuje a zdôvodňuje prekvapivé zdraženie cigariet. Pozrite si, čo povedal. ZDROJ: TASR

„Zvýšenie dane prinesie do štátneho rozpočtu 101 miliónov eur v roku 2020. V rokoch 2021 a 2022 by to malo byť ročne okolo 137 miliónov eur,“ spresnil minister.

Ako zareagujete na zdraženie tabaku? Štát ćhystá zvýšenie spotrebnej dane na tabak a tabakové výrobky, cigarety budú drahšie. nijako, nefajčím budem fajčiť ako predtým budem menej fajčiť prestanem fajčiť Zobraziť výsledky ankety nijako, nefajčím 64,6% budem fajčiť ako predtým 19,8% prestanem fajčiť 11,3% budem menej fajčiť 4,2%

Novela zákona podľa MF SR počíta so zvýšením spotrebnej dane na cigarety zo súčasných 64,10 eura na tisíc kusov (ks) na úroveň 74,60 eur/1000 ks. V praxi by to mohlo znamenať zvýšenie ceny škatuľky najpredávanejších cigariet v priemere približne o 40 centov. Teda zatiaľ čo dnes je priemerná cena takejto škatuľky približne 3,40 eura, od februára budúceho roka by sa mala zvýšiť v priemere asi na 3,80 eura, čo bude podľa Kamenického stále druhá najnižšia cena v porovnaní s okolitými krajinami. Konečné slovo v stanovení ceny pre spotrebiteľa však majú výrobcovia tabakových výrobkov.

MF SR upozornilo, že zvyšovanie cien cigariet je plánované vo všetkých krajinách V4 a väčšina z našich susedov plánuje zvýšenie cien aj pre bezdymové tabakové výrobky.

Novela zákona preto prináša zvýšenie sadzby aj pre tieto výrobky, a to zo súčasných 76,70 eur/kg tabaku na 146,10 eur/kg tabaku. Priemerná cena za škatuľku bezdymových cigariet by sa tak zvýšila asi o 50 centov, približne na 4 eurá, čím by sa Slovensko vyrovnalo okolitým krajinám. Súčasne sa zvyšuje aj sadzba spotrebnej dane na tabak na 89,30 eur/kilogram.

MF SR navrhuje účinnosť zmien od 1. februára 2020 s dvojmesačným prechodným obdobím. V praxi by to znamenalo, že cigarety so starými kontrolnými známkami, a teda nižšou cenou, by sa na Slovensku mohli dopredávať do 1. apríla 2020. Po tomto termíne už bude možný iba predaj cigariet a bezdymových tabakových výrobkov s novou sadzbou dane.

