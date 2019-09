Zaplavia vás formálne presídlené firmy z celej Európy, kritizuje expert nižšie dane

Zníženie dane z príjmov pre firmy s obratom do 100 tisíc eur ročne zo súčasných 21 % na 15 % neprinesie Slovensku žiaden makroekonomický efekt.

Nepribudnú pracovné miesta, nepodporí to ekonomický rast a naopak hrozí riziko, že krajinu zaplavia formálne presídlené malé spoločnosti z celej Európy. Tvrdí to daňový expert poradenskej spoločnosti Grant Thorton Wilfried Serles. „Je to čisto populistický krok, keďže dvojitá daňová sadzba a zvolená hranica nemajú žiaden analytický základ," upozornil.

Podľa Serlesa je pritom vo všeobecnosti znižovanie daňového zaťaženia podnikateľov žiadané, avšak nie v navrhovanej podobe. „Je hneď niekoľko dôvodov, prečo návrh znížiť daňové zaťaženie len pre časť firiem neobstojí. Takýto krok napríklad narušuje princíp rovnosti. Veľkosť firmy nie je dostatočným kritériom, ktorý by odôvodňoval nižšiu daň,“ tvrdí.

Firmy na Slovensku by podľa Serlesa potrebovali skôr znížiť zaťaženie práce, ktoré považuje za rekordne vysoké. Dokonca vyššie ako v susednom Česku či Rakúsku. „Tento rozdiel sa zvyšuje s narastajúcim počtom nočnej alebo víkendovej práce. Pritom vláda situáciu firiem ďalej zhoršuje krokmi, ako je zavedenie rekreačných poukazov a zvažovanie ich rozšírenia na všetky firmy,“ povedal Serles.

Slovensko by tak podľa daňového experta malo zaviesť strop pre zdravotné odvody na úrovni sociálnych odvodov, znížiť zdravotné a sociálne odvody. Ekonomike by podľa Serlesa prospelo aj plošné zníženie korporátnej dane na 19 % s tým, že pri dani z pridanej hodnoty by zostala iba základná sadzba 20 %, keďže uplatnenie zníženej sadzby na ubytovacie služby a potraviny neprinieslo očakávané zníženie cien.

Firmám na Slovensku by podľa Serlesa výrazne pomohlo aj zníženie administratívneho zaťaženia. Slovensko má totiž podľa neho komplikovaný systém výpočtu dane z príjmov. „Slovenský daňový systém tiež komplikuje množstvo povinných podaní, od dane z pridanej hodnoty a štatistických hlásení do Národnej banky Slovenska či Štatistickému úradu SR až po daň z motorových vozidiel zamestnancov počítanú na dennej báze, ak auto používajú na firemné účely,“ dodal Serles.

Návrh poslancov SNS na zníženie dane z príjmov podnikateľov s ročným obratom do 100 tisíc eur z 21 % na 15 % je na programe aktuálnej schôdze parlamentu. Poslanci o novele zákona o dani z príjmov budú rokovať v druhom čítaní a navrhovanú zmenu tak môžu definitívne schváliť už na tejto schôdzi Národnej rady SR.