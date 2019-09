Aké sú najtajnejšie sny Slovákov? Pozrite si, čo prezradili odborníci

Každý z nás po niečom túži a sníva, že svoj cieľ raz dosiahne. Niektorí z nás to šťastie majú, iní nie. Sny a túžby nás robia šťastnejšími, spokojnejšími a posilňujú našu sebadôveru. Vďaka plneniu si vlastných snov žijeme život, ktorý nebudeme ľutovať a stávame sa inšpiráciou pre ostatných.

VIDEO: Po čom Slováci túžia? Pozrite si rozhovor so šéfom agentúry Focus, Martinom Slosiarikom, ktorý prezradil, čo je najväčšou túžbou Slovákov.

Pri príležitosti dňa finančnej gramotnosti, ktorý pripadá každý rok na 8. septembra, si nadácia Partners dala vypracovať prieskum, v ktorom sa pýtali Slovákov, aké sú ich najdôležitejšie túžby a životné ciele, a ako sa im darí ich plniť. "Aj Slováci majú svoje sny a životné plány, ktoré sa im sporadicky darí plniť. Viac ako tretina tvrdí, že si svoje sny plní, takmer polovica tak päťdesiat na päťdesiat a iba 15 percent opýtaných Slovákov hovorí, že sa im sny plniť nedarí,“ spresnila zistenia prieskumu Monika Remiašová z Nadácie Partners. Zároveň doplnila ďalšie výsledky prieskumu.

Ukázalo sa, že najdôležitejšie sny a túžby Slovákov sú mať dobrý dôchodok a užívať si ho (74 percent z opýtaných), mať zabezpečenú rodinu (66 percent), venovať sa svojim záľubám (65 percent), byť zdraví a žiť zdravo (61 percent). Približne polovica Slovákov podľa prieskumu taktiež sníva o vlastnom bývaní, cestovaní či zabezpečení vzdelania pre svoje deti a túži mať veľa peňazí.

Martin Slosiarik, šéf agentúry Focus, ktorá robila pre nadáciu Partners prieskum, dodal, že sny Slovákov by rozdelil do dvoch kategórií. "Na jednej strane sú to sny, ktoré všetci poznáme. Mať dobrú rodinu, mať dobrého partnera či spokojnú atmosféru v rodine. Toto sú sny, ktoré sa väčšine Slovákov podarilo splniť a ak aj nie, tak sú optimistickí. Na druhej strane sú tu sny ako napríklad mať dobrý dôchodok či finančne zabezpečiť svoje deti, v zmysle poskytnúť im dobré vzdelanie,“ vysvetlil Slosiarik. Hlavnými prekážkami, prečo si svoje sny neplníme, je podľa prieskumu najmä nedostatok peňazí, čo uviedlo až 43 percent opýtaných.