Kryptomena Facebooku desí Francúzov, chcú ju v Európe zablokovať

Európska únia (EÚ) by mala vytvoriť spoločný súbor pravidiel pre virtuálne meny, ktoré sú v európskom bloku v súčasnosti do veľkej miery neregulované. Zabránilo by sa tak rizikám, ktoré predstavuje plánovaná digitálna mena libra sociálnej siete Facebooku. Vyhlásil to v piatok francúzsky minister financií Bruno Le Maire.