Vážne chyby na jadrovej elektrárni Mochovce

Úrad hovorí o „vážnych zisteniach“ a potrebe „zopakovania testov“. Či to bude mať vplyv na termín spustenia blokov a na rozpočet, nie je jasné. Bloky sa začali dokončovať v roku 2007 s tým, že dostavba bude stáť 2,8 miliardy eur a atómka sa spustí v roku 2012. Aktuálne je však rozpočet už takmer 5,7 miliardy eur a spúšťanie je naplánované na úvod budúceho roka.

Štát má v Slovenských elektrárňach od privatizácie 34 percent akcií a tak pri dostavbe ide aj o verejné financie. Navyše pri privatizácii elektrární v roku 2004 vtedajší minister financií Ivan Mikloš súhlasil s tým, že kým bude prebiehať dostavba Mochoviec, podnik nebude vyplácať dividendy.

Aktuálne na blokoch neprebehla podľa predstáv horúca hydroskúška. "Odstraňovanie nedorobkov a nedostatkov je spolu s opakovaným náhrevom a dochladzovaním bloku limitujúce z hľadiska termínu dokončenia rozšírenej revízie,“ uviedol v stanovisku pre denník Pravda Úrad jadrového dozoru. Podľa odhadov úradu by sa pre opakovaný náhrev termín dostavby posúvať nemal. Otázne však zostáva, ako dlho bude elektrárňam trvať, kým odstránia nedostatky. "Uvedené nedostatky by mali byť odstránené počas opakovaného náhrevu v mesiacoch september a október 2019,“ tvrdí úrad.

Na jednej strane sú to drobné nedostatky, ktoré odhalili samotné Slovenské elektrárne počas preberania zariadení od dodávateľov. Tie sú riadne evidované a je určený termín odstránenia, spresňuje Úrad jadrového dozoru (ÚJD). Ich počet bol podľa úradu spočiatku pomerne veľký – rádovo v tisícoch. Postupne sa však podľa úradu znižuje. "Pre potvrdenie pripravenosti bloku k náhrevu je nutné odstrániť 86 nedostatkov,“ spresnil úrad. Z nich je 27 hardvérového charakteru a 59 predstavujú nedostatky v dokumentácii. Bez ich odstránenia sa dostavba ďalej nepohne.

"Slovenské elektrárne priebežne odstraňujú niektoré zistenia vyplývajúce z doteraz realizovaných testov zariadení, pripravujú doplňujúce podrobnejšie analýzy a opakovanie niektorých testov uskutočnených v rámci horúcej hydroskúšky,“ povedal hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský.

Rozšírená revízia bude podľa neho ukončená pripravenosťou reaktora na zavezenie paliva po opätovnom náhreve bloku. Vtedy sa opätovne vyhodnotí výsledok požadovaných dodatočných skúšok a tiež opakovanej tlakovej skúšky primárneho okruhu. Práve toto sú podmienky na povolenie na zavezenie paliva do reaktora.

"Slovenské elektrárne neočakávajú významný dopad týchto aktivít na harmonogram a rozpočet, technickú pripravenosť na zavážanie paliva by mal projekt dosiahnuť v priebehu jesene 2019,“ hovorí Šarišský.

Nejde však o prvé problémy, ktoré posunuli termín dostavby. Veď Mochovce mali byť hotové už pred siedmimi rokmi.

O aké vážne zistenia ide?

To, či sa nový termín dodrží, je stále otázne. Všetko závisí od efektivity práce, práve tá však v Mochovciach doteraz pokrivkávala. "Časovo je asi najviac náročné opakovanie tlakovej skúšky, ktorá sa, myslím, obvykle plánuje približne na dva mesiace,“ hovorí pre denník Pravda Jozef Mišák z českej technologickej spoločnosti ÚJV Řež, ktorý v minulosti pôsobil ako predseda ÚJD.

Nakoľko sa to premietne do harmonogramu spúšťania bloku však posúdiť nevie – zaváži totiž aj to, v akom rozsahu sa potrebné kroky musia realizovať. Rozhodujúce bude aj to, či je možné realizovať práce paralelne, alebo nie.

"Predpokladám, že minimalizácia vplyvu na harmonogram realizácie prác je predovšetkým úlohou pre ich dobrú organizáciu. V žiadnom prípade sa však nesmie dopustiť, aby časové nároky na dodatočné činnosti mali negatívny vplyv na ich kvalitu,“ hovorí Mišák.

Zistenia Úradu jadrového dozoru považuje Mišák za dôkaz zodpovednej práce jeho inšpektorov. "Zároveň je to aj upozornením pre Slovenské elektrárne, aby zvýšili požiadavky na kvalitu práce svojich dodávateľov a tiež na výkon vlastnej kontroly kvality tejto práce,“ hovorí.

Skúšky počas prípravy na zavážanie jadrového paliva sa totiž podľa Mišáka vykonávajú presne preto, aby odhalili všetky nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť a plynulosť budúcej prevádzky. "Je samozrejmé, že všetky nedostatky sa musia pred zavážaním paliva odstrániť,“ hovorí. Nejde pritom podľa neho o nedostatky, ktoré by po ich odstránení mali nejaký vplyv na budúcu bezpečnosť prevádzky elektrárne.

Horúca hydroskúška inšpektorov nepresvedčila

Na treťom bloku sa uskutočnila horúca hydroskúška od konca decembra minulého roka do polovice tohtoročného marca. No nie veľmi úspešne. "Veľká väčšina vykonaných testov bola úspešná. Pre niektoré testy si úrad vyžiadal dodatočné analýzy Slovenských elektrární,“ píše ÚJD.

Horúca hydroskúška je poslednou veľkou skúškou bloku pred zavážaním jadrového paliva do reaktora. Bez jej úspešného zvládnutia sa dostavba nemôže pohnúť ďalej. "Horúca hydroskúška má za cieľ overiť dosiahnutie niektorých bezpečnostne významných parametrov bloku. Plnenie niektorých parametrov nebolo preukázané, respektíve nebolo preukázané dostatočne,“ odkázal ÚJD. Išlo napríklad o prietok technickej vody dôležitej cez sprchový chladič, nastavenie nominálnej prevádzky vzduchotechniky hermetickej zóny a teplotných parametrov v hermetickej zóne.

Úrad preto považuje za potrebné preukázať neštandardným meraním správnu činnosť regulácie napätia a výkonu dieselgenerátorov pri ich zaťažovaní. "Z tohto hľadiska sú zistenia vážne a vynucujú si zopakovanie príslušných testov,“ tvrdí ÚJD. Momentálne prebieha na bloku rozšírená revízia. Jej súčasťou bude aj opätovný náhrev bloku.

Okolo dostavby mochovských blokov je viacero otáznikov. A nejde len o termín či cenu. Atómku má pod drobnohľadom aj polícia. Tá tu spravila viacero razií, zatiaľ bez úspechu. Ešte v decembri 2014 sa začala v Slovenských elektrárňach kontrola Najvyššieho kontrolného úradu, skončila sa v apríli nasledujúceho roka. Posvietiť si vtedy mali na zvyšujúci sa rozpočet Mochoviec. Utajované zistenia kontrolórov odštartovali vyšetrovanie polície a prokuratúry. V apríli tohto roka zatkla slovenská polícia dvoch bývalých talianskych manažérov. Obvinila ich „zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku“.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov. To by pokrylo okolo 13 percent z celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Počíta sa s tým, že bloky Mochoviec nahradia výrobu v nováckej elektrárni, keďže vláda po roku 2023 už nemieni dotovať ťažbu domáceho hnedého uhlia. Časť elektriny z Mochoviec sa má vyvážať na juh Európy. Rentabilnosť dostavby bude závisieť od cien elektriny na trhoch, ktoré investíciám momentálne prajú, keďže elektrina dražie.