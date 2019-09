Šéf značky Peugeot: Slovákom verím

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda ako generálny riaditeľ značky Peugeot Jean-Philippe Imparato v priebehu tohto týždňa v Trnave otestoval s premiérom Petrom Pellegrinim nový elektrický model Peugeot 208

"Na Slovákov sa dá spoľahnúť, a preto sme práve Trnave zverili výrobu prvého čisto elektrického automobilu Peugeot 208,“ povedal v rozhovore pre Pravdu generálny riaditeľ značky Peugeot Jean-Philippe Imparato. Nie je vylúčené, že trnavský závod môže v budúcnosti získať napríklad aj výrobu elektrických batérií. V Trnave je v hre aj spustenie produkcie ďalších elektrických automobilov.

Aktuálne sa v Trnave začína vyrábať Peugeot 208 a produkuje sa aj Citroën C3. V čom je to výnimočné?

Pre mňa to znamená nesmiernu radosť, keďže predstavujeme nový vlajkový model spoločnosti Peugeot. Som rád, že sa to deje práve u vás v Trnave na Slovensku. Ide o výnimočný moment vďaka predstaveniu novej ikonickej verzie elektromobilu e-Peugeot 208. Takisto predstavujeme aj prvú fabriku na výrobu e-Peugeotu 208. Verím, že sa bude predávať ako náš ikonický model 205, ktorého sa predalo po svete viac ako 22 miliónov.

Môže spustenie výroby elektrického Peugeotu 208 priniesť na Slovensku aj výrobu elektrických batérií?

Výroba nového elektromobilu Peugeot 208 bude, samozrejme, v Trnave. Batérie do elektromobilov budeme poskytovať, ale nateraz vám k tomu nemôžem poskytnúť bližšie informácie o vývoji batériového priemyslu v krajine. Batérie do elektromobilov budeme dodávať podľa potreby. Teší nás vysoký záujem aj Slovákov o elektromobily. Pre nás je to veľké pozitívum, pretože Trnava je prvým mestom, ktoré uviedlo na trh novú verziu elektromobilu.

Aké sú podľa vás najväčšie výhody investovania na Slovensku?

Podľa môjho názoru sú dva dôvody, prečo sme sa práve v Trnave a na Slovensku rozhodli pre B segment automobilov (malé automobily). Prvý dôvod je kvalita práce zamestnancov v Peugeote, druhým je konkurencieschop­nosť. Na Slovákov sa dá spoľahnúť, vy robíte to, čo poviete, a to je dôležité vo všetkom a najmä v biznise. Ja vám verím. Takisto pracovitosť je veľmi dôležitá. Som si istý, že aj v budúcnosti sa o tom ešte presvedčíme. Budeme stáť pred rôznymi výzvami, ktorým ale budeme vedieť čeliť a spoločne na nich pracovať.

Kde vidíte budúcnosť automobilového priemyslu v najbližších desiatich rokoch?

Ďalších desať rokov bude v podobe elektromobilov, prepojenia a autonómie. Svet sa mení a s ním sa mení aj budúcnosť automobilov. Naša spoločnosť sa pripravuje na zmenu v automobilovom priemysle a meníme aj svet touto cestou, pomocou nových či už elektromobilov, či klasických automobilov. Ľudia budú vždy potrebovať autá a takisto trh sa vyvíja a mení v závislosti od krajiny. Teraz môžeme vidieť, že ľudia čoraz viac nakupujú autá na lízing. Dôvodom je aj to, že takéto auto si po čase môžete vymeniť za novší model. Môžeme vidieť tento globálny trend vo vymieňaní áut. Naša ponuka Peugeotu má veľkú škálu modelov a každý si príde na svoje. Takisto človek musí mať vášeň pre automobily, ja ju mám.

Veľká Británia je v súčasnosti druhým najväčším automobilovým trhom v Európskej únii. Čo sa stane v prípade, ak Briti opustia Európsku úniu bez dohody?

Ak by Veľká Británia opustila Európsku úniu bez dohody, vznikol by chaos. My dúfame, že politici, ktorí sú zapojení do týchto vyjednávaní, budú pragmatickí a takisto budú myslieť na zákazníkov.

Aké je vaše obľúbené auto?

Moje obľúbené auto je Peugeot 205 GTi v čiernom, bolo jedným z dôvodov, prečo som si povedal, že jedného dňa chcem pracovať pre spoločnosť.

Jean-Philippe Imparato sa pripojil ku skupine PSA v roku 1989. Začínal na pozícii oblastného manažéra, neskôr regionálneho riaditeľa pre značky Peugeot a Citroën. Pôsobil na viacerých medzinárodných pozíciách v oblasti predaja vrátane riaditeľa predaja v Európe. Od roku 2013 riadi obchodnú sieť skupiny PSA Retail. V roku 2016 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa značky Peugeot.

Presadí sa elektrická novinka?

V súčasnosti je najväčším mínusom elektrických automobilov príliš vysoká cena, dlhé nabíjanie batérií a relatívne krátky dojazd. Problémy s vysokými cenami pravdepodobne vyrieši Európska únia pomocou masívnych štátnych dotácií. V prípade presadenia vodíka môže o pár rokov odpadnúť problém s dlhotrvajúcim nabíjaním. Automobilový priemysel sa mení najmä v oblasti energií. Nový Peugeot 208 z Trnavy bude k dispozícii s elektrickým, benzínovým aj dieselovým pohonom. Dizajn je naozaj pozoruhodný, prekvapí mladým výrazom a energiou. Pre milovníkov šoférovania ponúka nový vlajkový model tri jazdné režimy, a to eco s optimalizáciou autonómie, normal na každodenné využitie a športový režim s výkonom z 0 na 100 km/h len za 8,1 sekundy. Elektrické batérie sú umiestnené pod podlahou auta. Batéria má kapacitu 50 kWh, pomocou ktorej auto dokáže využiť dojazd až 340 km. Peugeot garantuje batériu na osem rokov alebo 160-tisíc km. Nabíjať novú e-208 môžete jednoducho aj z domu pomocou zosilnenej zásuvky, Wallboxu, ale takisto auto môžete nabíjať aj na verejných elektronických nabíjacích staniciach. Cena elektrického Peugeotu 208 zatiaľ nie je známa, očakáva sa, že bude začínať možno okolo 30-tisíc eur (bt)

