Analytik: Čína vyhrá obchodnú vojnu, zbaví sa závislosti od technológií USA

„Čína už nikdy nebude dôverovať Spojeným štátom a v priebehu siedmich rokov dosiahne technologickú nezávislosť,“ uviedol Roche v rozhovore pre CNBC.

Čína je v oblasti kľúčových technologických komponentov, ako sú čipy, softvér, modemy alebo lietadlové motory závislá od firiem z USA. Avšak pokračujúca obchodná vojna medzi USA a Čínou narušuje tieto väzby a ovplyvňuje firmy na oboch stranách.

Čínsky technologický gigant Huawei sa máji dostal v USA na čiernu listinu, čo umožňuje nákup amerických čipov a softvéru len so špeciálnym povolením. Takisto sa komplikuje telekomunikačným operátorom v USA používanie sieťového vybavenia od čínskeho koncernu. Materský koncern Google, Alphabet, zastavil všetky podnikateľské kontakty s Huaweiom, čo znamená, že budúce telefóny Huaweiu nebudú môcť používať operačný systém Android od Google.

Peking údajne prehodnocuje závislosť svojich technologických firiem od amerických dodávateľov a urýchľuje rozvoj svojho vlastného technologického sektora. Čína napríklad rozvíja vlastnú výrobu čipov. v rámci vládnej iniciatívy Made in China 2025, krajina chce do roku 2020 vyrábať 40 % z čipov používaných v Číne a do roku 2025 až 70 %. Aktuálne sa len 16 % polovodičov využívaných v Číne produkuje doma, vyplýva z februárovej správy think thanku Center for Strategic and International Studies. A z toho len polovicu vyrábajú čínske firmy.

Podľa Rocheho koniec obchodnej vojny nie je na dohľad, aj keď v októbri by mali obchodné rokovania medzi USA a Čínou pokračovať. Dôvodom je, že obchodná vojna nie je len o obchode. „Je to konflikt medzi rastúcou globálnou mocnosťou a slabnúcou globálnou mocnosťou. Netýka sa len obchodu. Týka sa technológií, voľného pohybu ideí, a rýchlo sa začína týkať aj voľného pohybu osôb. Takže je to skutočne rozsiahly konflikt, ktorý len tak nezmizne.“