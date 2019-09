MMF požičal Ukrajine miliardy pred voľbami, Kyjev však potrebuje ďalšie

Pôžička by mala nahradiť krátkodobý program, ktorý pomohol krajine prejsť obtiažnym rokom prezidentských a parlamentných volieb. Uviedla to agentúra Bloomberg s odvolaním na tri informované zdroje.

Podľa zdrojov rokovania o úvere stále pokračujú. Misia MMF dorazila tento mesiac do Kyjeva na rokovania o parametroch nového programu. Medzi jeho podmienky bude pravdepodobne patriť podniknutie ďalších krokov v boji s korupciou, obmedzenie rozpočtového deficitu a liberalizácia trhu s poľnohospodár­skou pôdou.

Vláda dúfa, že sa jej podarí uzavrieť dohodu so zamestnancami MMF ešte tento mesiac a nový úverový program by mohol byť schválený do konca roka.

Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj od svojho prekvapivého víťazstva tento rok na jar prijal trhovo orientované reformy. Ukrajinská hrivna sa tento rok stala menou s najlepším výkonom voči doláru, keď sa posilnila o 11,8 percenta.

MMF a západní spojenci napumpovali na Ukrajinu od povstania v roku 2014 a následné ruskej anexii Krymu miliardy dolárov. Ukrajina pôvodne získala od MMF sľub na 17,5 miliárd USD, dostala ale iba 8,7 miliardy USD. Úver bol v apríli 2017 zmrazený pre pomalé zavádzanie požadovaných hospodárskych reforiem, pomalému pokroku v boji proti zakorenenej korupcii a neochote Ukrajiny zvýšiť ceny plynu.

Vlani v decembri však MMF schválil pre Ukrajinu krátkodobú úverovú pomoc 3,9 miliardy dolárov.