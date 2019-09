Dunaj ako cestu vidí každý inak

„O vývoze vyrobených áut rozhoduje samotný výrobca,“ povedala Karolína Ducká z ministerstva dopravy. Do roku 1998 fungovala na Slovensku pravidelná lodná doprava z automobilky Volkswagen Slovakia, ktorá sa nachádza v blízkosti splavnej cesty. Slovenské automobilky však najčastejšie využívajú na export svojich vozidiel cestnú a železničnú dopravu.

„Trendom súčasnosti je presun ťažkej nákladnej dopravy na koľajnice v systéme kombinovanej dopravy, ktorú dnes zastrešujú predovšetkým intermodálne terminály,“ dodala Ducká. Intermodálne terminály sú špecializované prekladiskové zariadenia na prekladanie intermodálnych nákladových jednotiek a manipulovanie s cestnými návesmi.

Lodná doprava na Slovensku pokrivkáva. Na snímke sú autá na Dunaji v Bratislave, ktoré pochádzajú z Maďarska. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Väčšina európskych prístavov je upravená aj na prepravu automobilov. Bratislavský prístav však nemá technické parametre na realizáciu veľkých prekládok pomocou Ro-Ro techniky. „Slovensko v súčasnosti nedisponuje žiadnou technológiou Ro-Ro na vnútrozemských vodných cestách,“ povedal Martin Jurkovič zo Žilinskej univerzity z katedry vodnej dopravy.

Lodná preprava pomocou Ro-Ro lodí má svoje špecifiká, prístavná hrana musí byť uspôsobená na náklad automobilov, Ro-Ro plocha je skladová plocha, na ktorú sa následne umiestnia automobily po vlastnej osi. V minulosti sa používali upravené člny typu Dunaj-Európa, ale pre poškodenia tovaru a malú kapacitu sa táto technológia prejavila ako neúčinná. Pre efektívnejšie využívanie lodnej dopravy na Slovensku by museli prístavy prejsť modernizáciou.

„Vnútrozemská vodná doprava je vhodná najmä na prepravu veľkoobjemových tovarov sypkých, tekutých – uhlie, rudy, produkty z ropy a pod. Na tieto komodity sa využíva hlavne prístav Bratislave,“ dodal Jurkovič. Ešte v roku 2011 bolo prepravených po Dunaji 346 osobných motorových vozidiel z Bratislavy do Nemecka. V tomto roku sa eviduje export 64 nákladných motorových vozidiel z Bulharska na Slovensko. Ducká ďalej dodáva, že „každý druh dopravy (cestná, železničná, vodná, letecká) má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú zo samotnej infraštruktúry, prepravných jednotiek a prekladovej infraštruktúry“.

Najväčšia slovenská automobilka Volkswagen Slovakia exportuje ročne 400-tisíc vozidiel. „Z bratislavského závodu odchádzajú vyrobené vozidlá kamiónmi a vlakmi,“ povedala hovorkyňa Volkswagenu Slovakia Lucia Kovarovič Makayová. Až 86 percent produkcie automobilového priemyslu prichádza do európskych konsolidačných bodov, teda do železničných staníc. „Našou snahou je zvyšovať podiel železničnej dopravy aj z pohľadu ekológie,“ dodala. Automobilka vyváža autá do 150 krajín sveta – do Číny 22 percent, do USA 18 percent a do Nemecka 14 percent.

Slovenské automobilky využívajú najmä kombinovanú dopravu, kvôli lepšej časovej spoľahlivosti a hlavne úsporám na životnom prostredí. „Príkladom je novovybudovaný závod Jaguar v Nitre-Lužiankach, kde Železnice Slovenskej republiky z vlastných zdrojov vybudovali terminál, ktorý umožní exportovať hotové výrobky nielen z priemyselného parku, ale aj celého okolia,“ dodala Ducká. Trend v preprave automobilov vidí najmä v kombinovanej doprave, kde ministerstvo dopravy a výstavby prijalo koncepciu na jej rozvoj. Takisto rezort dopravy poskytol podporu pre železničných dopravcov zo štátneho rozpočtu, tá slúži na zníženie poplatku za využívanie železničnej prepravy.