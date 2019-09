Ropný šok ako vo vojne so Saddámom, útoky dronov odpálili ceny

„Nikdy sme nevideli na ropnom trhu také narušenie dodávok a cenovú reakciu, ako teraz,“ uviedol analytik Credit Suisse Group Saul Kavonic. „Prirážka za politické riziká je teraz opäť na programe ropného trhu,“ dodal.

Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) je súčasné prerušenie dodávok vyššie ako výpadok ťažby Kuvajtu a Iraku v auguste 1990, kedy Saddám Husajn napadol svojho suseda. Prekonal tiež výpadok ťažby v Iráne počas islamskej revolúcie v roku 1979.

Pre ropný trh je to najhoršie náhle prerušenie dodávok v histórii. Aj keď bude Saudská Arábia zrejme schopná obnoviť do niekoľkých dní aspoň časť dodávok, útoky upozorňujú na zraniteľnosť najväčšieho svetového vývozcu ropy. Zvýšia tiež prirážku k cene vplyvom politických rizík a prinášajú obavu z destabilizácie na Blízkom východe a odvety USA voči Iránu.

Celý svet čaká odpoveď na otázku, aké veľké ťažobné straty utrpela Saudská Arábia a či budú jemenskí povstalci útočiť znova. Ropní šejkovia zároveň svet ubezpečili, že celý výpadok pokryjú z vlastných zásob, ktoré v prípade potreby vydržia 60 dní.

Na satelitnej snímke vydanej 15. septembra 2019 poškodenie infrašturuktúry v ropnom pole Churajs v Búkjaku v Saudskej Arábii. Jemenskí šiitskí povstalci známi ako húsíovia, ktorí sa prihlásili k sobotňajším útokom dronmi na saudskoarabské ropné zariadenia, varovali v pondelok Rijád, že proti jeho kľúčovej infraštruktúre môžu podniknúť ďalšie takéto operácie. K sobotňajšiemu útoku na dve veľké ropné zariadenia v Saudskej Arábii sa prihlásili práve húsíovia údajne podporovaní Iránom. Podľa húsíov bolo pri ňom použitých desať dronov. Terčom jedného útoku bol spracovateľský závod štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Saudi Aramco v Bikajku, ležiacom neďaleko pobrežného mesta Dammán vo Východnej provincii. Druhým miestom útoku bolo podľa saudskoarabského ministerstva vnútra ropné pole Churajs. Autor: TASR/AP, maldonci

Ceny prudko stúpli

Severomorská ropa Brent v pondelok na začiatku obchodovania zdražela až o 19,5 percenta na 71,95 dolára za barel, čo bol najvyšší priebežný rast od začiatku vojny v Perzskom zálive v roku 1991. Neskôr časť ziskov zmazala, najmä po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v prípade potreby uvoľní strategické zásoby ropy.

Napriek tomu však obchodovanie zakončila s najvýraznejším celodenným nárastom najmenej od roku 1988. Pripísala si 14,6 percenta a uzavrela na 69,02 dolára za barel.

Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) v pondelok zdražela o 14,7 percenta a obchodovanie zakončila na 62,90 dolára za barel. To predstavuje jej najprudší celodenné nárast od konca roka 2008.

Nafta a benzín pôjdu hore

Analytici sa zhodujú, že v najbližších dňoch musia spotrebitelia počítať so zvyšovaním cien pohonných hmôt. "Ceny benzínu a nafty sa môžu na čerpacích staniciach navýšiť výrazne, a to až o desať centov na liter. Tento cenový nárast by ale nemal trvať dlho,“ odhadol budúci vývoj cien pohonných hmôt český analytik Martin Sklenář. Na Slovensku sú analytici zatiaľ opatrnejší a hovoria asi o 5-centovom zdražení.

Trump otvorí strategické zásoby

Vysoká cena pohonných hmôt nehrá do karát Donaldovi Trumpovi. Americký prezident totiž svoju predvolebnú kampaň stavia aj na garancii nízkych cien benzínu aj nafty. „V prípade potreby uvoľníme dostatočné množstvo ropy z národných rezerv,“ napísal na svojom twitterovom účte Trump. Americké strategické rezervy tvorí až 700 miliónov barelov ropy, ktoré boli k dispozícií len trikrát v novodobej histórii ľudstva. Po prvý raz sa tak stalo v roku 1991 počas vojny v Perzskom zálive, druhýkrát v roku 2005 po hurikáne Katrina a tretí raz v roku 2011 po tom, čo vypuknutie arabskej jari úplne zastavilo produkciu v Líbyi.

Bude konflikt s Iránom?

Najväčšou obavou je, či útok na zariadenia v Saudskej Arábii nevyvolá otvorenú vojenskú konfrontáciu v regióne, ktorá by v prípade ďalších útokov predstavovala riziko ešte väčšieho prerušenia dodávok ropy a ďalšieho globálneho politického napätia.

Spojené štáty americké totiž už stihli vyhlásiť, že útočné drony neprileteli z územia ovládaného jemenskými povstalcami, ale z Iránu. Ten je najväčším rivalom Saudskej Arábie v regióne Blízkeho východu, a v prípade vojenského konfliktu sú USA pripravené vojensky podporiť Saudskú Arábiu. Irán to odmietol.

Napriek tvrdým vyhláseniam nie je pre amerického prezidenta ekonomicky výhodné ísť do vojenského konfliktu s Iránom. „Ten je totiž napriek súčasným ekonomickým problémom krajinou s vyspelými technológiami a vo vesmíre má napríklad vlastnú družicu. Prípadný vojenský konflikt tak bude pre USA ekonomicky veľmi náročný a krátko pred voľbami určite nezvýši popularitu Donalda Trumpa,“ povedal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.

Ropa z bridlíc je hrádzou

Z dlhodobého hľadiska nemusí byť pre cenu ropy katastrofou ani prípadný vojenský konflikt USA s Iránom. „Krátkodobo cena síce raketovo vzrastie a môže sa dostať až na 100 dolárov za barel,“ povedala ekonómka Markéta Šichtařová, riaditeľka spoločnosti Next Finance. No podľa nej aj v takom prípade pôjde len o krátkodobý efekt. Hlavne v Spojených štátoch amerických sú vo veľkom rozšírené technológie na ťažbu ropy z bridlíc, ktoré vytvorili prirodzenú bariéru proti dlhodobo vysokým cenám ropy.

„Cena môže krátkodobo vystreliť, ale potom sa zrazu na plný výkon rozbehnú bridlicoví ťažiari, ktorým sa ťažba ropy oplatí až pri vyššej cene, a hodnota ropy zase klesne,“ dodala Šichtařová.