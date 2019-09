Ropa zdraží palivá na Slovensku na prelome septembra a októbra

Ako by sa vyvíjala cena ropy, ak by na Blízkom východe prišlo k vojenskému konfliktu Spojených štátov amerických s Iránom?

V takomto prípade by cena ropy prudko vzrástla k 100 dolárom za barel. Pravdepodobnosť priameho vojenského konfliktu medzi Iránom a Saudskou Arábiu spojenou s USA je však stále veľmi nízka. Všetky zúčastnené strany si uvedomujú, že takáto rozsiahla vojna by znamenala devastáciu celej oblasti.

Ako sa bude vyvíjať cena ropy v súvislosti s najnovšími útokmi na ropné zariadenia Saudskej Arábie?

Cena ropy Brent v pondelok rastie o 10 percent z 60 na 66 USD za barel (nakoniec uzavrela na 69 USD – pozn. red.). Čaká sa na správu o rozsahu škôd a odhade obnovenia produkcie ropy. Zatiaľ sa počíta s tým, že produkcia Saudskej Arábie bude až do konca týždňa znížená o 5,7 milióna barelov za deň a potom sa začne postupne obnovovať.

Takže sobotný útok nakoniec nemusí byť pre svetovú produkciu ropy až taký veľký problém?

Na túto otázku budeme vedieť odpoveď až po tom, čo sa zistí, odkiaľ drony prileteli. Ak by sa potvrdilo, že boli vypustené z jemenského územia kontrolovaného rebelantmi, tak by to znamenalo, že rebelanti disponujú dronmi s ďalekým doletom. Vďaka nim by mohli dlhodobo ohrozovať až 80 percent ropných polí a zariadení v Saudskej Arábii. Najpravdepodobnejší je však variant, že sa rebelantom podarilo prepašovať drony s krátkym doletom do vnútrozemia a s tým by si Saudská Arábia dokázala poradiť ľahšie pomocou rozsiahlejších kontrol na svojom území.

Za aký čas sa súčasný rast cien ropy prejaví zdražovaním pohonných hmôt na Slovensku?

Zdražovanie na Slovensku bude na konci septembra a začiatkom októbra. Dá sa očakávať zvýšenie cien o 3 až 4 centy na liter. Ak bude dnešný rast cien ropy pokračovať, tak by zdraženie prekonalo 5 centov na liter.

Spojené štáty americké tvrdia, že za útokom na ropné zariadenia Saudskej Arábie nie sú jemenskí povstalci, ale Irán. Môže súčasné napätie vyústiť do vojnového konfliktu?

Irán podporuje jemenských rebelantov a dodáva im aj vojenské technológie. USA však chcú preskúmať variant, že drony prileteli z iránskeho územia, čo by skutočne mohlo vyvolať priamu vojnu medzi Saudskou Arábiou a Iránom. Určite sa dá očakávať, že vojenské operácie v Jemene budú ešte rozsiahlejšie.