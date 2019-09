Béreš končí ako šéf Prvej stavebnej sporiteľne, pre stratu dôvery

„Dôvodom tohto kroku je strata dôvery zo strany akcionárov voči už spomenutým bývalým členom predstavenstva,“ povedal Maroš Havran, poverený komunikáciou za Prvú stavebnú sporiteľňu. Až do vymenovania nových dvoch členov predstavenstva budú obchodné aktivity Prvej stavebnej sporiteľne viesť člen predstavenstva David Marwan s podporou dvoch vedúcich manažérov spoločnosti.

Imrich Béreš má dlhoročné skúsenosti v bankovníctve. Od roku 1994 pôsobil ako poradca pre investície a privatizáciu v Investment Bank Austria a následne ako člen predstavenstva v Bank Austria v SR. V rokoch 1999 až 2001 bol podpredsedom predstavenstva Bank Austria Creditanstalt Slovakia. Od roku 2001 sa aktívne venoval politike, do septembra 2003 bol poslancom Národnej rady SR a členom viacerých výborov, kde sa angažoval najmä v problematike európskej integrácie. Na jeseň 2003 sa však vrátil do bankovej sféry. Od 1. septembra 2003 bol prokuristom Prvej stavebnej sporiteľne a od 1. februára 2004 sa stal predsedom predstavenstva. Vo funkcii vtedy vystriedal Jána Burgera, ktorý odišiel do dôchodku.

Prvá stavebná sporiteľňa vznikla 16. novembra 1992 a ovláda zhruba 90 % trhu stavebného sporenia. Slovenská sporiteľňa v nej vlastní 9,98 % akcií, rakúska Erste Group Bank má 25,02-percentný podiel. Nemecká firma Bausparkasse Schwäbisch Hall a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Holding majú zhodne po 32,5 % akcií.