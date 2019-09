Pre jednoosobové eseročky budú môcť pracovať rodinní príslušníci

Podľa predkladateľov sa môže toto opatrenie pozitívne dotknúť približne 161 tisíc existujúcich spoločností s jedným spoločníkom. „Nie je však možné odhadnúť, koľko z uvedených spoločností sa rozhodne využiť výnimku, teda využívať prácu rodinných príslušníkov bez povinnosti uzatvoriť pracovnoprávny vzťah, ani v akom časovom rozsahu budú túto výnimku využívať,“ tvrdia poslanci.

V súčasnosti sa výnimka z nelegálneho zamestnávania vzťahuje výlučne na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, a na jeho rodinných príslušníkov. Nelegálnym zamestnávaním nie je, ak pre podnikateľa vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku, alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

„Táto výnimka sa v rovnakom rozsahu, teda s rovnakou definíciou rodinných príslušníkov a s rovnakými požiadavkami pre uplatnenie výnimky vztiahne na spoločnosti s ručením obmedzením s jediným spoločníkom,“ uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu novely zákona. Pôjde pritom o všetky spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú jediného spoločníka, bez ohľadu na počet zamestnancov firmy. „Uvedený návrh tak spĺňa zásadu rovnakého zaobchádzania a požiadavku ústavnej konformity,“ uviedli predkladatelia.

„Tento návrh chválim, je to zjednodušenie podnikateľského prostredia,“ povedal v rozprave nezaradený poslanec NR SR Jozef Mihál. Je to podľa neho správny krok. „Ďakujem, že ste s tým prišli,“ dodal.

Parlament schválil aj novelu zákona o sociálnej práci. Novelou zákona sa predĺži prechodné obdobie, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra 2022. Podľa súčasného znenia zákona pritom každý sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, musí do konca roka 2020 absolvovať akreditované špecializačné vzdelávanie. Akreditované vzdelávacie programy však môžu realizovať len vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú udelenú akreditáciu od Akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť vzdelávania. V súčasnosti podala žiadosť o akreditáciu len jedna vzdelávacia inštitúcia, a to len na jeden špecializovaný vzdelávací program (sociálna kuratela).