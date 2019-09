Ceny ropy sa spamätávajú zo šoku

Pondelkový prudký rast cien v utorok vystriedalo mierne zlacňovanie čierneho zlata. Rovnako mierne padali aj hodnoty svetových akciových indexov a časť búrz sa dokonca dostala do plusu.

„Na rozdiel od minulosti nemôže byť zdražovanie cien ropy automaticky spájané s poklesmi na akciových trhoch,“ uviedol v analýze pre ekonomický portál MarketWatch riaditeľ investičnej spoločnosti Hulbert Financial Digest Mark Hulbert. Ten upozorňuje, že akciové trhy môžu začať padať až po tom, čo cena ropy dlhodobo prekročí kritickú hranicu. Tá podľa neho môže byť nad hranicou 70 dolárov za barel.

V utorok barel americkej ropy WTI zlacnel o 5,7 percenta a predával sa za 59,34 amerického dolára. Ešte viac, až o 6,5 percenta, klesla cena severomorskej ropy Brent, ktorej barel sa predával za 64,55 dolára. Pred útokmi však boli ceny americkej ropy okolo 55 dolárov a Brent vyšiel na 60 dolárov.

Trhy upokojilo ubezpečenie Saudskej Arábie, že už obnovila ťažbu polovice ropy, ktorú pre útoky nemohla ťažiť. Do konca mesiaca by mala byť ťažba na bežnej úrovni. Aj prezident USA Donald TRump skonštatoval, že nebude potrebné uvoľniť ropu z amerických strategických rezerv.

„V pondelok bola cena ropy Brent s dodaním za mesiac o šesť dolárov drahšia ako v piatok. To predstavuje skok o 10,7 percenta,“ povedal hlavný ekonóm Next Finance Vladimír Pikora. Cenový skok bol najsilnejší od roku 1991.

Jemenskí povstalci ešte v sobotu pomocou rakiet odpálených z dronov zničili značnú časť ropných zariadení Saudskej Arábie. Najväčší vývozca čierneho zlata na svete prišiel až o polovicu výrobných kapacít. Nedostatok pohonných hmôt preto hrozí hlavne krajinám, ktoré sú závislé od saudskoarabskej ropy, a sem patria štáty ako India, Japonsko a Kórea.

Región strednej Európy je závislý hlavne od ruskej ropy, ktorá do najväčšej domácej rafinérie Slovnaft prúdi prostredníctvom ropovodu Družba. Ten mal problémy ešte na jar tohto roka, keď pre silné znečistenie organickým chloridom boli približne na mesiac prerušené dodávky ropy. V súčasnosti už opäť tečie kvalitná ropa a krajiny strednej Európy budú mať dostatok ropy aj v prípade ďalších útokov na ropné zariadenia Saudskej Arábie.

Ceny pohonných hmôt v celom regióne visegrádskej štvorky najviac dvíhajú dane. Motoristi môžu aktuálne na slovenských čerpacích staniciach natankovať liter 95-oktánového benzínu za 1,366 eura. Z tejto sumy tvoria dane až 54 percent.

Prudké zdražovanie pohonných hmôt môže zasiahnuť hlavne krajiny s nízkymi cenami palív, ako sú Spojené štáty americké a Austrália. V tomto prípade všetko bude závisieť od toho, ako rýchlo Saudská Arábia obnoví dodávky ropy. „Ak by sa výpadok ropy na trhu predĺžil na niekoľko týždňov, mohlo by to mať negatívny dosah na ekonomický rast a infláciu,“ uviedol Christopher Dembik, hlavný makroanalytik Saxo Bank.