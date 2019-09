ZSSK zaplatili cestujúci 60 miliónov, najviac od zavedenia vlakov zadarmo

Je to najviac v uvedenom období od roku 2014, keď bola zavedená bezplatná preprava vlakmi. V porovnaní s rovnakou časťou minulého roka to predstavuje nárast o 6,5 %, resp. o 3,71 mil. eur. Informoval o tom v stredu národný vlakový dopravca v tlačovej správe.

Najvyššie tržby od zavedenia bezplatnej prepravy dosiahla ZSSK aj v auguste tohto roka, a to v objeme 9,1 mil. eur. Oproti druhému najsilnejšiemu mesiacu – júlu 2019 je to viac o 6,7 %, v porovnaní s najslabším tohtoročným mesiacom – februárom je to rast o 49 %. Spoločnosť prepravila od januára do augusta doposiaľ najviac cestujúcich, ich počet presiahol 51 miliónov. Najvyužívanejšie sú diaľkové linky Bratislava – Žilina – Košice, Košice – Žilina – Praha a Štúrovo – Bratislava – Praha. Vlaky štátneho dopravcu za toto obdobie zároveň najazdili najviac vlakových kilometrov, a to 22,95 milióna.

„Kontinuálny nárast tržieb v našej spoločnosti zaznamenávame už od roku 2016. Spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a so Železnicami Slovenskej republiky sa snažíme nájsť tie najaktívnejšie trasy a časové polohy pre prilákanie cestujúcich – platiacich i tých, ktorí využívajú zľavy,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. Vyslovil presvedčenie, že rekonštrukcia a modernizácia kľúčovej železničnej infraštruktúry v okolí veľkých miest a zrýchlenie oboch tratí z Bratislavy do Košíc by bolo veľmi výhodné nielen pre životné prostredie a priepustnosť ciest, ale aj pre hospodárenie spoločnosti.

Medzi cestujúcimi sa podľa ZSSK ujal aj nákup cestovných lístkov cez internet, mobilnú aplikáciu Ideme vlakom. Kým v auguste 2018 cez online kanály dopravca predal 12,04 % všetkých dokladov, v auguste tohto roka tento predaj stúpol viac ako dvojnásobne na 27,76 %. ZSSK naposledy zvyšovala ceny cestovných lístkov, okrem komerčných IC vlakov, v roku 2011. Priemerná mzda na Slovensku zatiaľ vzrástla zo 786 eur pred ôsmimi rokmi na súčasných 1 063 eur.