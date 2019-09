Hydinár z rodinnej firmy: Farma ručí svojím menom

Už desaťročie patrí k protagonistom predaja hydiny rovno z farmy konečnému spotrebiteľovi. Jeho prednosťou je čerstvosť daná krátkym dodávateľským reťazcom, mäso bez známok stresu, jasný pôvod výrobku.

Dostanete sa po novele zákona ľahšie do reštaurácií a stravovacích zariadení?

Mala by to byť ďalšia úloha pre našu rodinnú farmu. Nebude to však jednoduché. Neraz sme predali morku miestnemu hotelu na hostinu, ale po ceste ma predbiehalo distribučné auto, ktoré tam priviezlo španielsku bravčovinu. Urobiť pre reštauráciu ponukový košík bude veľmi ťažké.

Zdalo by sa, že predaj z dvora je najjednoduchší spôsob, ako lokálne zvýšiť produkciu slovenského mäsa. Je či nie je?

Slovensko sa oproti roku 1989 veľmi zmenilo. Generácia poľnohospodárov, vtedajších tridsiatnikov, odchádza do dôchodku a väčšine mladých práca na farmách nevonia. Na živočíšnu výrobu a spracovanie mäsa treba veľa ľudskej práce. Teraz každý bojuje jednak s pracovnou silou, jednak s cenou jej práce. Razantné zvyšovanie domácej produkcie je beh na dlhú trať, aj kvôli demografii, aj pohľadu spoločnosti na poľnohospodárstvo.

Prečo?

Rodinná farma si vyžaduje veľa odriekania. Bez lásky k zvieratám a ochoty pracovať v piatok aj vo sviatok to nejde. Dnes zovšadiaľ počuť, že život si treba užiť. Otázkou je, koľkí si ono užívanie spájajú, a či vôbec, so životom na farme. Mne farma prináša uspokojenie.

Na vašej firemnej tabuli stojí v kolónke pracovný čas: Doba neurčitá. Neprekáža to vašej rodine?

Nie, syn prváčik je so mnou každý víkend na farme, dcéra šiestačka sem tiež chodí rada. Jazdí na koni a cez leto už pomáhala pri šklbaní peria moriek.

Zdá sa, že sa nemusíte obávať o budúcnosť farmy. Zväčšíte ju?

Nie je to jednoduché, predaj z dvora je pri hydine limitovaný množstvom 10-tisíc kusov hydiny. Čas ukázal, že toto vládne nariadenie je prekonané. Presnejšie znenie podporujúce podnikanie by bolo to, ktoré by prerátalo jednotlivé druhy hydiny na dobytčie jednotky. Ľuďom dobytčia jednotka (zviera s váhou 500 kilogramov) nič nehovorí, ale odborníci vedia, o čom hovorím. Nie je totiž jedno, či chováte väčšie morky, alebo o poznanie menšie kurčatá.

Ak teda máme vyhovieť spotrebiteľovi, treba zjednodušiť podmienky aj chovateľom. Veru. Myslím, že v Bratislave vedia, o čom hovorím.

Sú na ťahu?

Už dávno.

Ľudom poctivo vykŕmené kurča či morka chutia. Ale čo ich cena?

Budeme vždy drahší ako hydina zo supermarketov, to vyplýva už z charakteru výroby. Nemáme zautomatizované linky, sme náročnejší na viac ľudskej práce, preto nevieme konkurovať cenou, tobôž znižovanou akciami. Našou prednosťou je prehľadný spôsob pestovania krmív, chovu a spracovania zvierat.

Buďte konkrétni.

Kurčatá a morky prežijú celý život na farme bez presunov. Neprehusťujeme kŕdle. Keď sú kurence vykŕmené po 48 až 60 dňoch, morky po 20 až 24 týždňoch, idú pod nôž rovno na farme. Vylučujeme prepravu v lete v prehriatych a v zime vo vymrznutých kamiónoch, čím eliminuje veľký vplyv stresu na kvalitu mäsa. Za chutnosťou mäsa je šetrné zaobchádzanie so zvieratami. Za mäsom z našej farmy je meno Petránek. Keby sme niečo s manželkou a so šiestimi zamestnancami, cez ruky ktorých prejde každé zviera, pokazili, predbehne nás zlý chýr a v tom prípade by sme prišli o spotrebiteľov.

Kto sú vaši zákazníci?

Sú to rodiny žijúce v stredoslovenskom regióne, ktoré denne varia pre svoje deti a starých rodičov. Rodiny, ktoré oceňujú čerstvosť. Funguje to tak, že im schladenú hydinu privezieme priamo na adresu.

Pracujete na báze stálych objednávok?

Potvrdených objednávok. Máme okruh okolo 200 stálych zákazníkov, ktorí získavajú ďalších. Predtým, ako kurča ideme poraziť, dáme zákazníkovi echo, máte objednanú morku, kurča, potvrďte príjem. Na základe toho zvieratá v jeden deň spracujeme a na druhý rozvezieme. Vybudovanie a vyladenie siete zákazníkov, rozvozu tovaru aj systému zberu dát (telefonicky a cez web) mi spolu s manželkou trvalo desať rokov.

Ak na farme chováte 10-tisíc kusov hydiny, potom obsluhujte celé reťazce rodín?

Áno, alebo reťazce kolegov z rôznych pracovísk. A máme aj novú skupinu zákazníkov. Firmy odmeňujú pred Vianocami svojich zamestnancov moriakmi. Je to hodnotnejší dar ako peniaze, ako kadejaké vecné dary, lebo dajú svojim ľuďom kvalitnú čerstvú potravinu, z ktorej má osoh každý člen rodiny. Dodal by som, že predávame aj mladú hydinu, severoslovenský vidiek ešte chová na dvoroch a záhradách kurčatá aj morky.

Celé dospelé Slovensko pracuje. Uvažovali ste o prieniku do stravovacích zariadení?

Pri predaji z dvora to takmer nie je možné. Dodávame hydinu v celosti a nie sme schopní dodať na požiadanie napríklad sto kilogramov pŕs. Nemáme rozrábku mäsa, čo by sme robili s ostatným mäsom? Je to vec ďalších investícií a my sme malá rodinná farma.

Je to príležitosť pre väčšie podniky?

Áno pre veľké hydinárske firmy a mäsokombináty, ale aj nám sa situácia mení.

V čom?

Badáme, že ľudia sa zbavujú veľkých mrazničiek, byty sú menšie, stráži sa spotreba energie. Odchádza generácia rodičov, ktorí vedeli rozporciovať kurence, kačice, morky a husi. Mladé gazdinky to nevedia. Okrem toho európske pravidlá pri predaji z dvora rozdeľujú porážku a rozrábanie zvierat, nesmie to byť v jednom.

Neuvažujete o väčšej finalizácii?

Mal som taký zámer, ale rozrábka a produkcia výrobkov s technológiami vychádzala na takmer polmiliónovú investíciu na zelenej lúke pri najmenšej kapacite. To bola pre rodinnú firmu prisilná káva.