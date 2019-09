Bezkontaktné platby sa mierne skomplikovali

Bezkontaktne platíme už jedenásť rokov. Zvykli sme si na štandard, keď vytiahneme iba kartu a priložíme ju k platobnému terminálu. Od soboty 14. septembra však začala platiť nová smernica o bezkontaktných platbách a platbách prostredníctvom internetu. To znamená, že budeme viacej overovaní a platiť budeme bezpečne.

„Pokiaľ sa takto zmenia zabehnuté pravidlá, nevidím v tom žiaden problém, skôr vítam akékoľvek opatrenia, ktoré majú za cieľ chrániť peniaze a účty ľudí,“ hovorí Maroš Ovčarik z Finančného kompasu na novú smernicu EÚ. Smernica sa týka najmä bezkontaktných platieb do 20 eur.

Cieľom novej smernica EÚ – Payment Service Directive 2 je zvýšiť bezpečnosť pri platení. V blízkom čase by sa tak mali zmeniť aj nákupy v mobilných aplikáciách.

„Ide o to, že platby musia byť vždy autorizované aspoň dvoma z troch možných spôsobov. Tie predpokladajú použitie informácie, ktorú klient pozná (napríklad PIN kód či heslo), zariadenia, ktoré vlastní (napríklad mobilný telefón alebo hardvérový kľúč) alebo biometrického údaja (Face ID, Touch ID),“ hovorí Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. Nová smernica sa netýka iba Slovenska, ale celej Európskej únie.

Finanční odborníci však poukazujú na to, že aj sumy pod 20 eur sú overované. „Aj pri sumách pod 20 eur je potrebné počítať s tým, že môže byť človek vyzvaný na zadanie PIN ku karte. Nie však pri každej platbe. Ak suma platieb, ktoré boli vykonané bez PIN kódu, presiahne 150 eur, pri ďalšej platbe bude potrebné zadať PIN,“ dodáva Ovčarik.

Viaceré banky sa zhodli, že od začatia fungovania novej smernice PSD2 sa nič nezmenilo a neevidujú žiadne problémy spojené s bezkontaktnými platbami.

„Pre spotrebiteľa to znamená, že aj po 14. septembri platí platobnou kartou v internetových obchodoch tak ako doteraz.“ hovorí Eva Horváthová, manažérka pre platobné služby Slovenskej bankovej asociácie.

Bezkontaktné platby, ktoré využíva 90 percent Slovákov, patria medzi bezpečné. „Po novom pre klientov Poštovej banky platí, že banka bude kumulatívne spočítavať objem transakcií, ktoré uskutočnia bezkontaktne a po dosiahnutí výšky 100 eur bude potrebné zadať PIN,“ hovorí hovorkyňa Poštovej banky. Klient bude vyzvaný použiť PIN kód v prípade, keď urobí viacero bezkontaktných platieb v hodnote do 20 eur, 5-krát po sebe do hodnoty 150 eur. „Pri platení je dôležité sledovať a riadiť sa pokynmi zobrazenými na platobnom termináli,“ dodáva Horváthová.

Zmenu navyše pocítime v internetbankingu, ale aj pri samotnej platbe cez internetové bankovníctvo. Ak sme doteraz boli zvyknutí na použite iba mena a PIN kódu v aplikácii alebo na stránke, po novom budeme musieť použiť viacstupňové overenie už pri samotnom prihlásení. A to napríklad OTP (dvojfaktorová autentifikácia), teda jednorazové heslo, ktoré vám príde SMS správou a mení sa každých 30 sekúnd po zadaní mena a hesla. Takisto toto overovanie bude aj pri vykonávaných platbách. „Takáto silná autorizácia nemusí byť potrebná napríklad v prípade opakujúcich sa platieb do určitej výšky“ dodáva Žáčková.

Už teraz sa môžeme stretnúť s využívaním overenia pomocou SMS kódu pri platbách cez internet. Európsky orgán pre bankovníctvo je toho názoru, že banky používali nedostačujúce autentifikačné prvky, preto doteraz jediným vyhovujúcim prvkom je SMS kód pri platbách. Viacero bánk teraz premýšľa nad novými opatreniami. „Nepredpokladáme výrazné zmeny ovplyvňujúce komfort klienta ani pri platení na internete. Už dnes je väčšina platieb overovaná SMS kódom. Ten je už po novom zložený iba z číselných znakov,“ hovorí hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová. Takisto služby ich banky používajú dvojfaktorové prihlásenie.

3D Secure využívajú spoločnosti platobných kariet, toto overenie spočíva v SMS kóde, ktorý dostanete pri platbe cez internet a následne ho zadáte, aby platba prebehla. Časom sa mení a už teraz postupne prichádza verzia 3D Secure 2.0, na ktorú by mali banky prejsť, ale ani tá by nemala stačiť na silné overenie klienta. Predpokladá sa verzia 2.2, ktorá sa vyvíja a bude spolupracovať s biometriou klienta, mala by byť teda najbezpečnejšia. „Touto problematikou sa momentálne zaoberá European banking authority. Zmeny sa teda očakávajú, v tejto chvíli však ešte nepoznáme ich presnú podobu. Keď budú schválené, naša banka je pripravená ich implementovať,“ uviedol hovorca J&T Banky Milan Janásik.

Viac ľudí využíva aj platenie pomocou telefónu či smart hodiniek. Tí sa nemusia ničoho obávať, keďže platiť budú bez akýchkoľvek zmien, tak ako doteraz.