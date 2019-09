Podpora elektromobility je nedostatočná, tvrdí Zväz automobilového priemyslu

„Čiastkové podpory na niekoľko mesiacov pre vybraný okruh prijímateľov nie sú koncepčné, neukazujú na kontinuitu v danej oblasti ale naopak, vytvárajú u občanov skôr otázniky, či to myslíme s elektromobilitou a alternatívnymi palivami vážne,“ myslí si Prepiak. Na podporu elektromobility je podľa neho potrebné dôsledne aplikovať Akčný plán rozvoja elektromobility a pracovať kontinuálne. Akčný plán schválila vláda v marci tohto roku. Obsahuje 15 konkrétnych opatrení, ktoré by mali byť realizované do dvoch rokov. Ako v reakcii na vyjadrenia zväzu uviedol hovorca Ministerstva hospodárstva SR Maroš Stano, úlohy jednotlivé rezorty plnia v súlade so schváleným uznesením vlády.

Na aktuálnej septembrovej schôdzi už parlament schválil niekoľko zmien týkajúcich sa elektromobility. Poslanci okrem iného odsúhlasili novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorá umožní rozšírenie poskytovania dotácií o oblasť podpory používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Prijatá bola aj novela zákona o dani z príjmov, ktorá zase dá podnikateľom možnosť skráteného odpisovania automobilov na elektrický alebo hybridný pohon z klasických štyroch rokov na dva roky.

Do druhého čítania prešla novela o cestnej premávke, ktorá by mala umožniť vydávanie farebne odlíšiteľných ŠPZ pre elektrické vozidlá, ale aj novela zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorá zavádza povinnosť vybaviť nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia pre vlastníka novej alebo významne obnovenej budovy, ktorá má viac ako desať parkovacích miest, resp. nebytovej budovy s viac ako dvadsiatimi parkovacími miestami. Rezort hospodárstva vyhlásil taktiež historicky prvú výzvu na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily.