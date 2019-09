Železnice po 2,5 roku stále neuzavreli tender na stavbu, ktorá potrvá tri roky

Železnice Slovenskej republiky opäť vyhodnocujú ponuky na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktoré potvrdila Rada ako odvolací orgán úradu. Ponuky piatich uchádzačov vyhodnotili už pred rokom, no pre námietky a neuzavretie súťaže stále nemôžu uzatvoriť zmluvu o dielo.

Na realizáciu projektu v trvaní 38 mesiacov, vrátane projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a stavebných prác, plánovali železničiari vynaložiť vyše 305 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Na spolufinancovanie investície chceli využiť aj peniaze Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF), no tie môžu byť ohrozené, keďže projekt ešte stále nezačali realizovať.

Dopravný analytik Ján Kovalčík z inštitútu INEKO podľa portálu NasaDoprava.sk upozornil, že Slovensko môže prísť o stovky miliónov eur. Projekt mal byť hotový do roku 2020, železnice však stále nemajú zhotoviteľa. Podľa analytika tento nepripravený projekt z nepochopiteľných dôvodov zaradili medzi projekty, ktoré boli v roku 2015 v pokročilej fáze prípravy a dali sa realizovať do konca roku 2020. Podľa portálu už vtedy odborníci pochybovali o tom, že by sa stavba mohla do konca budúceho roku pripraviť aj zrealizovať, čo sa následne potvrdilo. Kompetentní mali pripravenú iba štúdiu realizovateľnosti a projekt bol na začiatku projektovej prípravy.

„Je zodpovednosťou každej krajiny, že žiadam financovanie na taký projekt, ktorý mám pripravený a viem ho zvládnuť. Tým, že to zodpovední neurobili, tak máme priklepnuté peniaze na projekt, na ktorý ich reálne nebudeme vedieť vyčerpať. A je pravdepodobné, že Slovensko o tieto stovky miliónov eur príde,“ povedal Kovalčík. Ak by Európska komisia podľa portálu NasaDoprava.sk trvala na pôvodnej podmienke dokončenia projektov z výzvy do roku 2020, Slovensko by o peniaze prišlo. Pri omeškaní projektu však pravdepodobne podmienky zjemní. „V prípade tohto najväčšieho slovenského projektu je meškanie také obrovské, že ani roky navyše nemusia stačiť. Stavba sa doteraz ani nezačala projektovať, keďže zle vypísaný tender sa ťahá už dva a pol roka. Keby sa skončil aj hneď o mesiac, projektovanie, povoľovanie a výstavba potrvá viac rokov,“ uviedol Kovalčík.

ŽSR vyhlásili verejnú súťaž ešte vo februári 2017. Po opätovnom vyhodnotení ponúk pred rokom predbežne prijali najlacnejšiu ponuku kazašsko-talianskeho združenia firiem Integra Construction KZ (predtým Zhol Zhondeushi) a Todini Costruzioni Generali vo výške 216,77 mil. eur bez DPH. Ponuky ďalších štyroch uchádzačov boli v rozsahu od takmer 275 mil. eur (taliansko-slovenská skupina ICM – Váhostav – SK) do 392,4 mil. eur bez DPH (Subterra). Jeden z uchádzačov v závere minulého roka podal námietky proti novému vyhodnoteniu ponúk, ale aj podmienkam súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) následne rozhodol, že ŽSR musia ponuky vyhodnotiť nanovo. Rada ÚVO následne na základe odvolania vo februári tohto roka potvrdila rozhodnutie úradu o opätovnom vyhodnotení súťaže.

Hovorca ŽSR Michal Lukáč pre portál NasaDoprava.sk potvrdil, že v súčasnosti znovu vyhodnocujú ponuky podľa rozhodnutia Rady ÚVO a majú záujem čo najskôr začať s realizáciou projektu po uzavretí zmluvy so zhotoviteľom. Alternatívou financovania projektu je podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR súčasný Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 s možnosťou využitia peňazí EÚ do konca roka 2023. Ďalšia možnosť realizácie projektu je až v nasledujúcom programovom období 2021 – 2027.