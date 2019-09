USA chystajú dočasné výnimky z ciel na stovky čínskych tovarov

Vyplýva to z troch dokumentov, ktoré má Úrad splnomocnenca USA pre obchod zverejniť v piatok. Informuje o tom portál cnbc.com s odvolaním sa na správu periodika Politico. Výnimky sa udelia takým tovarom, ako sú svetlá na vianočné stromčeky či plastové slamky. Celkovo pôjde o 437 produktov zo skupiny tovarov za 250 mld. USD, na ktoré USA uvalili clá v minulom roku.

„Najnovšie výnimky zo strany USA sú tichým uznaním škôd domácim záujmom vyplývajúcim z prijatia ciel,“ povedal Stephen Olson, výskumník z organizácie Hinrich Foundation. „Načasovanie je však zaujímavé. Naznačuje, že obe strany zistili, že ďalšia eskalácia nie je teraz želateľná, takže sa snažia vytvoriť pozitívnu atmosféru pred októbrovým kolom vyjednávaní,“ do­dal.

„Nevyzerá to ako okamžitý posun v americkej obchodnej politike, keďže USA už skôr ponúkli určitý typ výnimiek z ciel,“ konštatoval Nick Marro z poradenskej firmy Economist Intelligence Unit. „Ale aj tak by to mohlo pomôcť budovať určitú dobrú vôľu pred októbrovými rokovaniami,“ poznamenal. Výnimky sa majú urobiť na základe viac ako 1 100 žiadostí zo strany amerických firiem.