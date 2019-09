Na diaľnici D1 rastie s novou Triblavinou osem pruhov. Pozrite si video

VIDEO: Nové napojenie na D1 pri Triblavine pre okolité obce a diaľnica s ôsmymi pruhmi. Pozrite si najnovšie zábery s Triblaviny.

V smere do Trnavy bude napájať križovatka priľahlé obce Bernolákovo – Veľký Biel – Senec a na druhej strane Čierna Voda – Slovenský Grob – Pezinok. Diaľnica D1 medzi Bratislavou a Trnavou má byť kompletne rozšírená v roku 2028. Predpoklad realizácie mosta D1/D4 je v lete 2020 a predpokladané ukončenie všetkých etáp rozšírenia D1 v úseku Bratislava – Triblavina je v roku 2023.

Národná diaľničná spoločnosť informovala, že momentálne na Triblavine prebieha budovanie násypu na severnej strane D1, zlepšovanie zeminy dorosolom, dovoz násypového materiálu do aktívnej zóny, realizácia aktívnej zóny, pokládka priekopových žľaboviek (na južnej strane). Prebiehajú výkopy retenčných nádrži, betonáž ORL a realizácia kanalizácie vetiev MÚK Triblavina. Na budovanom diaľničnom moste SO 201–00 na severnej strane prebieha armovanie a betonáž základovej dosky, krídel mosta a taktiež betonáž stien. Bol zrealizovaný ostrý prepoj elektrických liniek VN SO 601 a 602, momentálne sa demontuje pôvodné vedenie vysokého napätia. Uskutočňuje sa aj viazanie armokošov kotevných hláv, montáž debnenia.