Rast platov sa spomalí, nitriansky Jaguar oživí export

Rast slovenskej ekonomiky sa v tomto roku spomalí podľa odhadov analytikov IFP na 2,4 percenta. Odhady tak išli dole o ďalšie vyše percento. Ešte v júni sa rátalo s rastom na úrovni 3,5 percenta. Spomaľovať bude ekonomika aj v budúcom roku, a to na 2,3 percenta hrubého domáceho produktu. Za všetkým je brzdenie ekonomiky eurozóny.

"Slabšie vyhliadky našich obchodných partnerov stlačia do konca roku nadol dynamiku slovenského trhu práce a tým aj spotrebu domácností,“ vysvetľuje IFP. Rizikom zostáva brexit bez dohody, ale aj ďalšie výraznejšie spomaľovanie európskych ekonomík.

Jaguar oživí export

Menej míňajú podľa analytikov IFP už aj domácnosti, ktoré sa obávajú krízy. Analytici inštitútu počítajú s oživením exportu v budúcom roku vďaka vplyvom nitrianskej automobilky Jaguar Land Rover. "V ďalších rokoch nastane opätovné oživenie ekonomiky, ktorá stúpne mierne nad svoj potenciál,“ odhaduje IFP.

Spomaliť by mal aj rast platov. Tie tento rok prekonali všetky pokrízové rekordy. Priemerná nominálna mzda sa v tomto roku má zvýšiť o 7,4 percenta. Najviac si pritom polepšili zamestnanci vo verejnom sektore. Mzdy potiahli aj 13. platy, ktoré po miernej úprave a nábehu ďalších výhod firmy využili oveľa výraznejšie ako vlani. Podľa prepočtov analytikov z IFP prispeli k rastu miezd o 1,9 percenta.

Kde sa pohybuje vaša hrubá mzda? do 600 eur medzi 600 až 800 eur medzi 801 až 1000 eur od 1001 do 1200 eur od 1201 eur do 1500 eur medzi 1501 až 2000 eur nad 2000 eur nemám mzdu Zobraziť výsledky ankety nad 2000 eur 19,2% od 1201 eur do 1500 eur 14,5% medzi 1501 až 2000 eur 14,3% medzi 600 až 800 eur 13,2% od 1001 do 1200 eur 12,3% medzi 801 až 1000 eur 11,7% do 600 eur 9,2% nemám mzdu 5,6%

Rozpočet nebude vyrovnaný

Vyrovnaný rozpočet tento rok nebude, aj keď vláda ho vlani pri schvaľovaní naplánovala. Ekonomika vtedy šliapala na plný plyn. Obchodná vojna bola vzdialená chmára, brexit sa zdal takmer vyriešený. Zdá sa však, že realita je iná.

"Vyrovnaný rozpočet na tento rok nebude. Cieľ bohužiaľ nesplníme, hospodárenie skončí opäť v mínuse,“ povedal počas týždňa pri zverejnení najnovšej makroprognózy z dielne Inštitútu finančnej politiky (IFP) minister financií Ladislav Kamenický. Dlh by však rád udržal mimo sankčných pásiem zákona o rozpočtovej zodpovednosti, takzvanej dlhovej brzdy.

Aká však bude reálna výška deficitu, ukáže podľa ministra až budúcotýždňová daňová prognóza. Otázny je tak stále aj rozpočet na budúci rok. Ambíciou ministra financií je vyrovnané hospodárenie. Prvý návrh má byť na stole v polovici októbra. Odobriť ho však bude musieť aj Európska komisia. Tej sa ani vlani prvá verzia nepozdávala. Vtedajší minister financií Peter Kažimír po výčitke Bruselu siahol na rezervu a predstavil prvý vyrovnaný rozpočet.

Výzva na šetrenie

Kamenický vyzval opakovane ostatných ministrov na šetrenie. Usporiť chce dvesto miliónov eur. Nikto však nereagoval. Kamenického ľudia budú preto hľadať možné úspory v jednotlivých rezortoch sami.

Za nedodržaním vyrovnaného hospodárenia v tomto roku vidí minister financií výdavky, ktoré vláda robila nad rámec pôvodných odhadov. Celkovo išlo podľa Kamenického o 425 miliónov eur. Sem patrí dofinancovanie zdravotníctva, výdavky na kanalizácie a vodovody či spolufinancovanie eurofondov. A tiež 50 miliónov pre farmárov, ktoré pôvodne mali ísť z príjmov za osobitný odvod pre reťazce. Ten však vláda po ostrej kritike Bruselu zrušila.

Firmy pociťujú horšie časy

Riešenie na zlé časy hľadal v stredu aj premiér Peter Pellegrini s topzamestná­vateľmi. Naznačil im, že príplatky za prácu by do budúcnosti nemuseli byť viazané na minimálnu mzdu. Firmy už totiž dlhšie cítia, že dobré časy máme nateraz za sebou. Stačí sa pozrieť na Nemecko. Práve tam totiž už dlhšie klesá ekonomický výkon, čo sa premieta aj do výkonu slovenskej ekonomiky, keďže práve do Nemecka smeruje pätina nášho exportu.