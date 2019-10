Energie zdražejú. Ako ušetriť?

Ceny energií na burzách rastú. Pocítia to od januára aj slovenské domácnosti, ktoré by o to viac mali myslieť na možnosti úspor.

"Medziročne cena elektriny na trhoch poskočila až o 28 percent, upozorňuje riaditeľ predaja spoločnosti Slovakia Energy Jiří Koudela. Do cien pre domácnosti a malé podniky sa to podľa neho premietne približne štvrtinovým navýšením. "Pokiaľ sa cena ostatných regulovaných položiek nezmení, celkovo si domácnosti a malé podniky priplatia v priemere o 10 percent z celkovej platby za elektrinu,“ hovorí Koudela.

Na Slovensku je trh s energiami regulovaný a samotná vyprodukovaná elektrina tvorí len necelú tretinu konečnej ceny. V platbe za elektrinu totiž každý platí aj príspevok na výrobu komodity zo zelených zdrojov, z domáceho uhlia, ale aj poplatok do jadrového fondu. "Koncová cena pre budúci rok sa bude rátať z priemernej burzovej ceny na úrovni 51,85 eur za megawatthodinu,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Západoslovenská energetika Michaela Dobošová. Pôjde tak podľa nej o niečo väčší nárast ako v predchádzajúcom období.

Na vyššie platby sa treba pripraviť aj pri plyne. Ten si medziročne pripísal necelú desatinu. "Pokiaľ sa cena ostatných regulovaných položiek nezmení, celkovo si domácnosti a malé podniky priplatia približne 4 až 8 percent z celkovej platby za plyn,“ hovorí Koudela. Záleží pritom aj na ich odbernej tarife.

Tlak na regulované ceny potvrdil aj štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Pri plyne by mala byť úprava miernejšia, no dramatickejšie to bude pri elektrine. A to vzhľadom na už spomínané zdraženie komodity na burzách.

"Úpravu regulovaných cien za dodávku elektriny na rok 2020 považujeme preto za veľmi pravdepodobnú,“ povedal hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Ako ušetriť na energiách?

Posledné slovo pri výške platieb od budúceho roka bude mať regulátor. Priestor na priveľké manévre však nemá. Domácnosti môžu zdraženie zmierniť pár šikovnými trikmi.

Prvou možnosťou je zmena dodávateľa. Porovnať si jednotlivé firmy možno aj cez cenovú kalkulačku na stránkach samotného regulátora. Ten radí tiež obrátiť sa minimálne na troch rôznych dodávateľov so žiadosťou o cenovú ponuku. Regulačný úrad tiež radí postupovať s rozvahou a poriadne čítať zmluvu. A to hlavne pri združenej dodávke plynu a elektriny.

"Práve pri zľavách a výhodách môže odberateľ v konečnom dôsledku zaplatiť najviac,“ upozorňuje regulátor. Odporúča preto sledovať rozdiel medzi dĺžkou viazanosti a dĺžkou plnenia benefitu – zľava na 12 mesiacov pri 24-mesačnej viazanosti môže ďalší rok ceny predražiť.

Cestou je aj prechod na variabilnú tarifikáciu, kde cena nie ej regulovaná. Domácnosť však musí byť vybavená inteligentným elektromerom. "Vďaka nemu je možné spotrebu merať na hodinovej báze a zohľadniť vývoj cien elektriny v rámci jedného dňa,“ hovorí manažér spoločnosti Magna Energia Martin Semrič. Ľudia s variabilnou tarifikáciou dokážu podľa neho k spotrebe elektriny pristupovať racionálnejšie. To umožňuje dodávateľovi pre nich nakúpiť elektrinu výhodnejšie. "Pre budúci rok sme im boli schopní ponúknuť v priemere o 5 percent nižšie ceny, než odberateľom z regulovaného segmentu,“ hovorí Semrič. Ušetriť sa dá aj úpravou spotreby, dodáva – a to jej presunom do lacnejších hodín.

Kto inteligentné merače nemá, musí znížiť svoju spotrebu. "Medzi najjednoduchšie možnosti patria režimové opatrenia – zhasínať svetlá v miestnostiach, kde nikto nie je, nastaviť teplotu vody v bojleri na nižší stupeň, používať sprchu namiesto vane, ohrievať v rýchlovarnej kanvici len toľko vody, koľko práve potrebujem, pri varení používať pokrievky na hrnce,“ hovorí Koudela. Zmeniť treba podľa neho aj spôsob vetrania – radšej krátko a intenzívne ako nechať okná v zime dlho otvorené.

Nákladnejšia je výmena nehospodárnych spotrebičov za nové, úsporné modely. "Medzi najväčších žrútov energie patria chladnička, mraznička, klasické alebo halogénové žiarovky, prípadne starší typ televízora bez LED technológie,“ hovorí Koudela. Ešte náročnejšie sú stavebné úpravy, no často sa vyplatia.

Trendom je podľa neho aj inštalácia vlastnej fotovoltaickej elektrárne na streche domu. "Obstarávacia cena je síce vyššia, ale pri správnom nastavení a optimálnom využití môže byť návratnosť takej investície 7 až 10 rokov,“ hovorí Koudela. Okrem toho na jej vybudovanie štát vypláca dotáciu vo výške 1 500 eur.

Dôležité je tiež nastavenie teploty na termostate. Kúriť netreba vo všetkých miestnostiach rovnako. "Ak vymeníte starý plynový kotol za nový, môžete ušetriť až 10 percent energie na vykurovanie,“ hovorí Šebesta. Pri úsporách pomôžu aj inteligentné zariadenia. Teplota sa dá cez ne totiž meniť aj na diaľku, dodáva Šebesta.

Energia sa dá ušetriť aj udržiavaním správnej vlhkosti vzduchu. "Pri teplote 23 °C a vlhkosti vzduchu 30 percent máme rovnakú tepelnú pohodu ako pri teplote 21 °C a vlhkosti vzduchu 60 percent,“ hovorí Šebesta. Znížením teploty o 2 stupne °C sa dá ušetriť až 12 percent energie na vykurovanie, dodáva. Investovať sa podľa neho oplatí aj do utesnenia okien a dverí. Zabúdať pritom netreba na tesnenie medzi dverami a prahom. "S utesňovaním to ale netreba preháňať z dôvodu hromadenia vlhkosti v interiéri,“ upozorňuje. Ideálne sú preto okná s mikrovetraním.

Čína, brexit aj ekológia

Cena na elektrickej burze od roku 2016 stúpla o viac ako 100 percent, pripomína Koudela. Vidí za tým nielen ekonomický rast, ale aj tlak Bruselu na zelené zdroje. Výsledkom sú drahšie emisné povolenky, a tým pádom aj elektrina. "Značná časť elektriny sa v Európe vyrába z fosílnych palív, výrobcovia sú nútení nárast ich ceny premietnuť do ceny elektriny, a tá sa potom dostala až na súčasnú úroveň,“ hovorí Koudela.

Emisné povolenky za posledné tri roky poriadne vyskočili. "Z 5 – 6 eur za tonu dosiahla cena emisných povoleniek v lete historické maximum 30 eur za tonu,“ hovorí Dobošová. Momentálne osciluje medzi 25 až 29 eurami za tonu, dodáva.

Ceny tlačí hore aj neistá ekonomická situácia. "V súčasnosti je to hlavne neistota z pohľadu na odchod Británie z Európskej únie, obchodná vojna medzi USA a Čínou a v poslednej dobe aj vysoká volatilita cien ropy,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti Stredoslovenská energetika Michaela Krivá. Práve nedávne prudké zdraženie ropy zatlačí aj na ceny ostatných energií.

Za zdražením elektriny je podľa Semriča vývoj na komoditných burzách v kombinácii s platným znením regulačného vzorca. Ten počíta s vývojom cien na energetickej burze v Prahe, pričom rozhodujúcich je prvých šesť mesiacov predchádzajúceho roka, vysvetľuje.

Cena elektriny pre domácnosti v roku 2020 preto bude vychádzať z obdobia medzi 1. januárom až 30. júnom 2019. Práve v tomto období išli ceny komodity hore. "Pri výpočte cien pre rok 2019 sa vychádzalo z ceny 40,49 eur za megawatthodinu, pre rok 2020 je to už 51,85 eur za megawatthodinu,“ hovorí Semrič. Spoločnosť už podľa neho dala regulátorovi aj nový cenový návrh.