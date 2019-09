Ťažba kryptomien mrhá množstvom energie

Ťažba kryptomien vo webových prehliadačoch a tzv. cryptojacking alebo web mining predstavuje hrozbu, ktorej mohli byť vystavení mnohí používatelia bez toho, aby o tom vôbec vedeli. Môžu na to podľa analytikov Kaspersky prísť len vtedy, ak skontrolujú zdrojový kód webstránky alebo zaregistrujú zvýšenú preťaženosť ich zariadenia po otvorení niektorých webových zdrojov.

Web mining je alternatívnou metódou ťažby kryptomien, ktorá využíva zariadenia návštevníkov internetových stránok na dosiahnutie svojho cieľa. Majitelia webových stránok premieňajú kapacitu zariadení svojich návštevníkov na kryptomenu vo chvíli, keď má používateľ otvorený prehliadač, prípadne keď mu beží na pozadí. V niektorých prípadoch na to dokonca používateľa upozornia aj samotné stránky, pričom žiadajú o jeho súhlas, že zariadenie bude využité na ťažbu kryptomien.

Analytici Kaspersky dospeli k záveru, že hoci individuálne straty možno považovať za bezvýznamné, globálny dosah je prekvapivo desivý. Podľa výpočtov by objem energie spotrebovanej pri neželanej ťažbe kryptomien prostredníctvom webových prehliadačov mohol dosiahnuť až 1 670 megawatthodín do času, kým webová stránka nezablokovala kód zodpovedný za spustenie ťažby. V prepočte na emisie oxidu uhličitého podľa svetového priemeru Medzinárodnej agentúry pre energetiku to zodpovedá približne 800 tonám skleníkových plynov (CO2) vypustených do atmosféry v roku 2018.

Poplatky za elektrinu za tak veľkú spotrebu energie sa môžu pohybovať na úrovni od niekoľko stotisíc do pol milióna dolárov, v závislosti od konkrétnej krajiny. Množstvo takejto energie by podľa analytikov Kaspersky zodpovedalo trojnásobku energie vyprodukovanej jadrovou elektrárňou Černobyľ rok pred jej neslávnym koncom.

Ako povedal generálny riaditeľ Kaspersky pre východnú Európu Miroslav Kořen, existuje množstvo právnych a technických iniciatív zameraných na minimalizovanie dopadov web miningu, pričom v roku 2019 zaznamenali aj značný pokles aktivity v tejto oblasti. Avšak kým bude ťažba kryptomien prostredníctvom webových prehliadačov ekonomicky výhodná, bude pretrvávať podľa neho aj záujem preťažovať zariadenia nič netušiacich obetí.