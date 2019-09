RegoJet jazdí v sobotu bezplatne juhom Slovenska

Súkromný dopravca sa tak zapojil do končiaceho sa Európskeho týždňa mobility (ETM), zameraného na podporu verejnej a alternatívnej dopravy (od 16. do 22. septembra). Ako informovala spoločnosť v tlačovej správe, vlaky na najvyťaženejšej linke S70 môžu využiť aj obyvatelia Bratislavy v rámci dopravy po meste.

„RegioJet chce verejnosti predviesť výhody alternatívnej a ekologickej formy dopravy oproti cestovaniu autom a prilákať na železnicu ďalších potencionálnych cestujúcich. Cestujúci si na stanici nemusia kupovať žiadne cestovné lístky, stačí im len nasadnúť do žltého vlaku a odviezť sa,“ uviedol hovorca RegioJet-u Aleš Ondrůj. Cesta vlakom z Bratislavy do Komárna trvá približne dve hodiny.

Počet cestujúcich na trase Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, kde vlaky RegioJet-u jazdia na objednávku štátu vo verejnom záujme od marca 2012, sa neustále zvyšuje. Za prvý polrok tohto roka tu prepravili rekordných 2,3 milióna cestujúcich, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 50 percent viac.

„Hlavnými dôvodmi pokračujúceho silného nárastu počtu cestujúcich sú rast počtu obyvateľov v nových rezidenčných oblastiach v obciach Žitného ostrova a tiež vstup RegioJetu do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,“ poznamenal Ondrůj. „V neposlednom rade množstvo cestujúcich dáva prednosť vlakom pri ceste do práce či späť z dôvodu rekonštrukcie a výstavby cestných komunikácií na príjazde do Bratislavy,“ dodal hovorca.

Od pondelka 16. septembra RegioJet nasadil na vybrané vlakové spoje medzi Dunajskou Stredou a Bratislavou poschodové vozne. Zvýšili tak prepravnú kapacitu najvyťaženejších spojov jazdiacich v rannej a popoludňajšej špičke do hlavného mesta a späť.