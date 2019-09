Štát podporí kúpu elektromobilu až 8-tisíc eurami

Štát opäť podporí nákup elektromobilov. Výška príspevku na kúpu batériového elektromobilu bude 8 000 eur, v prípade plug-in hybridu to bude 5 000 eur.

Získať ho budú môcť samosprávy, podnikatelia aj občania. Ako ďalej informoval na Dni ekomobility minister hospodárstva Peter Žiga, podrobnosti bude obsahovať program, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási pravdepodobne začiatkom decembra. „Náš cieľ je jasný – na cesty chceme dostať čo najviac ekologických vozidiel. S takouto podporou sa elektrické vozidlá stanú cenovo dostupnejšie,“ zdôraznil Žiga.

Celková dotácia vo výške 5 mil. eur je určená na kúpu osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Maximálna výška obstarávacej ceny takto podporeného vozidla bude môcť byť 50 tisíc eur. Pripravená výzva ešte musí prejsť posudzovaním, ktoré však už nie je v rukách rezortu hospodárstva, ale napríklad Protimonopolného úradu SR.

Ministerstvo aktuálnym programom nadväzuje na pilotný projekt podpory kúpy ekologických vozidiel, ale v ešte výraznejšej forme. Registrácia vozidiel na elektrický a plug-in hybridný pohon vtedy vzrástla medziročne o 350 %. Kúpa elektromobilov bola v prípade pilotného projektu podporená sumou 3,5 milióna eur. Ministerstvo upozorňuje aj na šíriace sa dezinformácie, že pripravuje tzv. šrotovné. Opatrenie, ktoré by zvýhodňovalo žiadateľov, ktorí odovzdajú vozidlo staršie ako 15 rokov na spracovanie, zatiaľ nepripravuje, hoci už má na to zákonnú možnosť.

Rezort hospodárstva okrem kúpy elektromobilov podporuje aj budovanie infraštrukúry potrebnej pre rozširovanie tohto druhu dopravy. V júli vyhlásil historicky prvú výzvu na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily. Obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie si v prvom kole výzvy, ktoré je otvorené do 1. októbra tohto roka, prerozdelia sumu 500 tisíc eur. Minimálna výška dotácie na kúpu elektronabíjačky, ktorú môže samospráva získať v rámci aktuálnej výzvy, je 2 500 eur a maximálna 5 000 eur.

Od nového roka by sa taktiež mali na elektrovozidlá vydávať farebne odlíšiteľné ŠPZ. Takéto označenie by malo majiteľom týchto automobilov priniesť benefity, ako napríklad vstup do nízkoemisných zón či jazda vo vyhradených jazdných pruhoch.