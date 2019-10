Koniec ťažby uhlia zasiahne ľudí aj siete

Termín zatvárania baní je na hornej Nitre už jasne daný. V 2023 definitívne skončí podpora pre domáce uhlie. Jednotlivé bane by sa mali zatvárať postupne. Samotná baňa Nováky má byť definitívne zatvorená v roku 2027. Dokončená totiž najprv musí byť trafostanica Bystričany. Tá má po elektrárni Nováky prebrať stabilizáciu elektrickej siete v regióne hornej Nitry. V Bystričanoch sa už stavia nová trafostanica, potvrdil v rozhovore pre denník Pravda predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) Miroslav Obert. Výstavba sa realizuje od roku 2017 v dvoch etapách. Ako prvá bude postavená rozvodňa, následne transformácia.

"Momentálne prebieha realizácia stavebno-montážnych prác, pričom predpokladaný termín ukončenia tejto etapy je koniec roku 2019,“ hovorí Obert. Zároveň už prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa druhej etapy. Doba výstavby je 32 mesiacov. "Vzhľadom na čiastočne súbežnú realizáciu oboch etáp predpokladáme ukončenie rekonštrukcie stanice v prvom polroku 2022,“ hovorí Obert. Nová stanica vytvorí podľa neho podmienky pre pripojenie potenciálnych nových investorov.

"Kapacitne bude možné vedeniami preniesť do tejto oblasti väčšie množstvo elektriny, než dokázali vyrobiť dva bloky v Novákoch,“ hovorí Obert.

O skončení podpory pre ťažbu hnedého uhlia sa hovorilo roky. Konečný dátum padol až po zaradení regiónu medzi pilotné regióny pre transformáciu od ťažby uhlia. Za skoršie zatvorenie baní hovoria aj prepočty Výskumného centra Európskej komisie. Ukázali totiž, že ak by sa bane zatvorili už v roku 2023, do roku 2030 by sa ušetrilo 388 miliónov eur. Ďalších 700 miliónov by sa do roku 2030 mohlo ušetriť na podpore výroby elektriny z domáceho uhlia cez TPS.

O tom, ako bude prebiehať premena uhoľného regiónu hornej Nitry, hovorí akčný plán. Problém je zatiaľ aj v nevyjasnenom financovaní. Ešte totiž nie sú plne k dispozícii jasne definované podmienky viacročného finančného rámca pre roky 2021 – 2027.

Veľkým problémom hornej Nitry sú cesty. Priemerný čas dojazdu na diaľničnú sieť v regióne je jedna hodina – presnejšie 40 minút až 1 hodina 20 minút v závislosti od smeru. Takmer tretina ciest prvej triedy je v prievidzskom okrese v zlom stave. Podobne je na tom necelá polovica ciest v okrese Partizánske a 59 percent v okrese Trenčín. Podobne sú na tom cesty druhej a tretej triedy. Problematická je aj železničná doprava.Zle je na tom aj kvalita životného prostredia. Otázne je stále riešenie dodávok tepla v regióne. Nateraz totiž teplo v regióne pochádza práve z elektrárne Nováky. Tá však s výrobou elektriny z hnedého uhlia do štyroch rokov končí.

Aká bude budúcnosť baníkov

Samotné bane však najviac trápi budúcnosť baníkov. Baníci totiž zatiaľ veľké nadšenie z ukončenia ťažby neprejavili. V regióne má totiž baníctvo dlhú tradíciu a je bežné, že tu žijú celé banícke rodiny. Povolanie sa tu často dedilo z otca na syna. Argumentujú aj neistou budúcnosťou.

"Baníci majú obavy o svoju budúcnosť. Uvedomujú si, že im reálne hrozí strata zamestnania a životných istôt, na ktoré sa mohli doposiaľ spoľahnúť,“ povedal po zverejnení akčného plánu šéf baníckych odborov Jozef Talian. V baniach pracuje okolo štyri tisíc ľudí. Na nich sú však naviazané ďalšie pracovné miesta a firmy – napríklad aj stravovanie pre baníkov. Útlm banskej činnosti síce môže priniesť nárast počtu ľudí bez práce, no bude prebiehať postupne, čiže nepôjde o skokové navýšenie. Vyše dve pätiny terajších zamestnancov baní budú mať v roku 2023, keď sa má ťažba skončiť, viac ako 55 rokov.

Je návrh, aby mali v danom veku nárok na predčasný dôchodok. Väčším problémom regiónu je starnutie obyvateľstva a negatívna migrácia, píše sa v akčnom pláne.Pre baníkov, ktorí zostanú bez práce, sa chystá aj takzvaný kompenzačný príspevok.

Dostať by ho však mali len tí, čo v bani odrobili aspoň tri roky a pritom nepoberajú od štátu žiadne iné dôchodky, renty či špeciálne dávky. Hovorí o tom návrh zákona z dielne poslancov koaličnej strany Smer. Kompenzačný príspevok sa má pohybovať od 200 eur mesačne až po vyše osemsto eur. Poberať by ho mali mesačne od jedného roka až po maximálne sedem rokov. Všetko záleží na počte odfáraných rokov.

Bez dotácie nepredajné

Koniec podpory pre domáce uhlie najneskôr v roku 2023 značí, že odvtedy štát prestane dotovať výrobu elektrickej energie z domáceho uhlia. Pôvodne platil až do roku 2030. Samozrejme, baníci môžu uhlie ťažiť aj naďalej, no už bez podpory od štátu. Je tak zrejmé, že ťažba rentabilná nebude. O hornonitrianskom uhlí sa roky vraví, že je menej kvalitné a drahé. Náklady na jeho ťažbu sú totiž také vysoké, že uplatniť ho na trhu v súčasnosti je bez dotácií problém.

Na Slovensku sa z uhlia vyrába päť percent elektriny. Odberatelia sa však na ňu ročne skladajú okolo 100 miliónmi eur. Domácnosť s priemernou ročnou spotrebou 3 000 kilowatthodín elektrickej energie odvedie na baníkov cez ceny elektriny ročne približne 15,30 eura. Časť TPS na uhlie však išla hore v septembri na žiadosť Slovenských elektrární, ktoré z uhlia vyrábajú elektrinu v elektrárni Nováky. Zložka na uhlie tak v TPS stúpla o vyše 18 percent na 5,1428 eura na megawatthodinu. Vyššia suma má pri uhlí platiť do konca roka 2021.