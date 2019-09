Za drvivým štrajkom v USA sú aj autá zo Slovenska

Slovenská automobilka Volkswagen Slovakia exportuje svoju výrobu z Bratislavy do 150 krajín, do USA vyváža 18 percent produkcie. Ročne opustí závod okolo 400-tisíc vozidiel a každé piate vozidlo vyrobené v Bratislave odchádza do USA.

Štrajk v GM je nepríjemný z toho pohľadu, že môže amerického prezidenta Donalda Trumpa opäť priviesť na úvahy o zavedení 25-percentých ciel za dovoz áut z EÚ. Na druhej strane si Trump uvedomuje, že clá by zaťažili aj súčiastky, ktoré z Európy odoberajú americké automobilky. To by viedlo k zdraženiu áut a k ďalšej nepokojnosti Američanov pred budúcoročnými prezidentskými voľbami.

Koncern prichádza o 50 miliónov za deň

Dôvodom štrajku v GM je ukončenie štvorročných pracovných zmlúv zamestnancov. Hlavnými otázkami, ktoré sa prerokúvajú na rokovaniach, sú vyšší plat pre zamestnancov, druhy pracovných pomerov, podiely na zisku a takisto atraktívnejší príspevok na zdravotnú starostlivosť. Odborári chcú, aby GM prisľúbil aj výrobu nového elektromobilu.

Na štrajk vyzvali od pondelka 16. septembra odbory United Automobile Workers (UAW). Celkovo sa zapojilo 48-tisíc zamestnancov z celkového počtu 173-tisíc pracujúcich. Automobilka GM tvrdí, že ponúkla zvýšenie platov a investície do amerických závodov v objeme 7 mld. USD, ktorých výsledkom bude vytvorenie 5¤400 nových pracovných pozícií, pričom len malú časť z nich obsadia terajší zamestnanci, uviedla agentúra SITA.

"Štrajk sa dotýka celkovo 31 priemyselných závodov automobilky a 21 ďalších objektov, ako sú napríklad sklady,“ hovorí analytik Adam Hrdlička zo spoločnosti Capital Markets. Spoločnosť GM prichádza každý deň o 40 až 50 miliónov eur zisku. „Našťastie predajcovia áut majú pomerne vysoké zásoby vozidiel GM na úrovni 77 dní predajov oproti priemernej hodnote 61 dní,“ hovorí Boris Tomčiak, analytik z Finlordu.

General Motors zatvára fabriky

Američania by nemali byť nijako ukrátení, pretože by nemali túto situáciu pocítiť. V spoločnosti GM nebol štrajk zamestnancov od roku 2007, v danom roku trval štrajk dva dni a spoločnosť prišla o 300 miliónov dolárov. GM chce uzavrieť dohodu s odborármi čo najskôr.

„Pri dlhšom trvaní štrajku by bol dosah na zisk spoločnosti a cenu akcií veľmi silný,“ dodáva Tomčiak. Na dohodu medzi odbormi a GM negatívne vplýva aj aféra šéfa UAW v St. Louis V. Pearsona, ktorý je obvinený zo zneužívania finančných právomocí spoločnosti. Následky tohto štrajku môžu byť ohrozujúce aj pre ostatné automobilky. „Ak nakoniec manažment ustúpi požiadavkám, tak sa dá očakávať, že aj v iných automobilových spoločnostiach vzrastú požiadavky zamestnancov na odmeny,“ dodáva Tomčiak.

Spoločnosť čelí tlaku aj od amerického prezidenta Donalda Trumpa, pretože GM rozmýšľa o zatvorení fabrík v amerických mestách. GM už minulý rok v novembri informoval o plánovanom zatvorení fabrík v Michigane a Ohiu. „General Motors, ktorý bol kedysi gigantom Detroitu, je teraz jedným z najmenších výrobcov áut. Presunuli veľké továrne do Číny, než som nastúpil do úradu. Stalo sa tak napriek pomoci, ktorú im USA poskytli. Mali by sa teraz začať presúvať späť do Ameriky“ napísal Trump na svoj twitter.

Trumpove clá by zasiahli aj Slovensko

Kým VW si pomohol presunom aj na Slovensko, kde sú mzdy výrazne nižšie ako v Nemecku, americké automobilky majú svoje fabriky v Mexiku v či Číne. Trump si myslí, že clá na dovoz áut by pomohli automobilkám v USA. Pre svetový obchod by však šlo o veľkú ranu, a to aj pre Slovensko, ktoré je svetovým lídrom vo výrobe áut v prepočte na počet obyvateľov. Slovensko vyrobilo v minulom roku 198 automobilov na tisíc obyvateľov. Slovensko by Trumpove clá za dovoz áut stáli 90 miliónov eur, vypočítal Inštitút finančnej politiky.

Slovensko exportovalo v minulom roku autá do USA v hodnote 1,9 miliardy eur. "Zavedenie ciel na výrobky z EÚ by bolo pre európske spoločnosti veľmi nepriaznivé,“ povedal analytik Boris Tomčiak. Americký spotrebiteľský trh je obrovský, takže na ňom podľa analytika európski exportéri chcú pôsobiť.

"Takéto rozhodnutie by vyvolalo prepad výroby v celej Európe, čo by mohlo viesť i k recesii,“ hovorí Tomčiak. Automobilová kríza by sa Slovenska dotkla veľmi negatívne, keďže naša ekonomika je postavená na automobilovej výrobe a na subdodávkach pre automobilový priemysel.

Nateraz by Slovensko zatiaľ priamo nemalo nijako pocítiť následky amerického štrajku. „Na Slovensku sledujeme v posledných rokoch silný tlak odborov na zvyšovanie odmien pre zamestnancov, keďže produkcia automobiliek na Slovensku rástla,“ tvrdí Tomčiak.

Slováci štrajkovali naposledy vo Volkswagene Slovakia 20. júna 2017, išlo o prvý štrajk od pôsobenia automobilky v krajine. Podnetom slovenského štrajku boli najmä vyššie mzdy.