Veľké firmy sa predháňajú pri sľuboch znížiť emisie

Kampaň We Mean Business uviedla, že do iniciatívy začatej v júni sa pred pondelkovým klimatickým summitom OSN v New Yorku zapojilo 87 spoločností s celkovou trhovou hodnotou presahujúcou 2,3 ​​bilióna dolárov.

Niektoré z firiem sľúbili, že do roku 2050 znížia čisté uhlíkové emisie na nulu. Je medzi nimi napríklad švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé či francúzsky výrobca kozmetiky L'Oréal.

Iné sa síce nezaviazali k uhlíkovej neutralite, sľúbili však, že svoju prevádzku prispôsobí cieľu udržať do roku 2030 rast priemernej svetovej teploty do 1,5 stupňa Celzia oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou, ako to stanovila parížska klimatická dohoda z roku 2015. K týmto firmám patria napríklad fínska telekomunikačná spoločnosť Nokia či francúzska potravinárska spoločnosť Danone.

Kampaň We Mean Business verí, že emisné záväzky prevažne európskych, a v niektorých prípadoch aj severoamerických alebo ázijských firiem, podnietia ďalšie spoločnosti, aby ich nasledovali.

„Teraz potrebujeme, aby sa k tomuto hnutiu pridalo mnoho ďalších firiem a vyslalo tak jasný signál, že trhy sa menia,“ uviedol vo vyhlásení generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý klimatický summit do New Yorku zvolal.