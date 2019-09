Stoštyridsiatka na diaľnici. Otestujú ju pri Poprade

Ministerstvo dopravy a výstavby chce zistiť, aké bude správanie vodičov. Až na základe výsledkov testovacej prevádzky sa bude rozhodovať o trvalom povolení vyššej rýchlosti na tomto úseku. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR Karolína Ducká.

"Tak ako som sľúbil, vyskúšame, či je možné zvýšiť najvyššiu dovolenú rýchlosť na bezpečnostne vyhovujúcich úsekoch diaľnic. Úsek diaľnice D1 pri Poprade, ktorý je 38 kilometrov dlhý, spĺňa všetky stavebné, technické a bezpečnostné predpoklady na vyššiu dovolenú rýchlosť. Teraz bude závisieť od správania sa vodičov, či a odkedy bude možné povoliť rýchlosť 140 km/h na tomto úseku natrvalo,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Na úseku diaľnice pri Poprade začne v krátkom čase Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s. osádzať nové dopravné značky tak, aby bol pripravený na zvýšenie rýchlosti od 1. októbra. „Cieľom tejto iniciatívy je monitorovať a analyzovať vývoj dopravnej nehodovosti, socioekonomický aspekt či časovú úsporu pri najvyššej dovolenej rýchlosti 140 km/h. Úsek D1 Poprad východ – Beharovce bol pre skúšobnú prevádzku vybraný z toho dôvodu, že ide o jeden z najnovších úsekov, ktorý spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy,“ uviedla NDS. Ďalším úsekom, ktorý v budúcnosti prichádza do úvahy na otestovanie vyššej rýchlosti je podľa rezortu dopravy úsek D1 Trnava – Trenčín. Tento úsek však pre vysokú intenzitu dopravy aktuálne dopravná polícia neodporučila. Na ďalšom vybranom diaľničnom úseku Prešov – Košice prebiehajú stavebné práce súvisiace so stavbou Budimír – Bidovce.

O tom, či bude možné po niektorých úsekoch našich diaľnic jazdiť v budúcnosti rýchlosťou 140km/h, bude možné uvažovať podľa rezortu dopravy až po dôkladnom preskúmaní správania sa vodičov a odbornej diskusii s políciou.