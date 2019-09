Európski výrobcovia áut: Tvrdý brexit by bol katastrofou

„Brexit bez dohody by mal okamžitý a devastujúci vplyv na odvetvie, podkopal by konkurencieschop­nosť a spôsobil by nenapraviteľné a vážne škody,“ uviedol vo vyhlásení Mike Hawes, výkonný riaditeľ britského Združenia výrobcov a predajcov motorových vozidiel (SMMT). Len samotné clá by podľa SMMT znamenali náklady v sume 4,5 mld. libier (GBP) ročne. Informuje o tom portál cnn.com.

Luc Chatel, šéf francúzskeho združenia automobilového priemyslu PFA, konštatoval, že neriadený brexit by mal „priamy“ vplyv v oblasti ciel a logistiky. „Prejaví sa aj nepriamy vplyv vzhľadom na predpokladané oslabenie ekonomického rastu Európy,“ dodal. Automobilový priemysel sa na zamestnanosti v Európskej únii podieľa šiestimi percentami, čo predstavuje takmer 14 mil. pracovných pozícií.