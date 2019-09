Krach gigantickej cestovky pocítia aj Slováci

Britskí turisti čakajú v rade na letisku v tureckom letovisku v Atalyi v pondelok 23. septembra 2019. Najstaršia cestovná kancelária na svete v dôsledku úpadku zrušila státisíce rezervácií dovoleniek po tom, ako sa spoločnosti nepodarilo zabezpečiť finančné prostriedky na svoju záchranu. Kolaps britskej cestovnej kancelárie Thomas Cook môže výrazne znížiť ročný počet turistov v Turecku. Krach Thomas Cook znamená, že počet turistov, ktorí ročne cestujú do Turecka, sa môže znížiť o 600 000 až 700 000, uviedol šéf federácie tureckých hotelierov Osman Ayik. Pre agentúru Reuters povedal, že aktuálne sa v Turecku nachádza 45.000 turistov, ktorí prišli z Veľkej Británie a zvyšku Európy prostredníctvom koncernu Thomas Cook. Dodal, že firma dlhuje 100 000 až 200 000 GBP (113 340 až 226 680 eur) niekoľkým malým hotelom, ktorým môže jej krach spôsobiť problémy.

Britskí turisti čakajú v rade na letisku v tureckom letovisku v Atalyi v pondelok 23. septembra 2019. Najstaršia cestovná kancelária na svete v dôsledku úpadku zrušila státisíce rezervácií dovoleniek po tom, ako sa spoločnosti nepodarilo zabezpečiť finančné prostriedky na svoju záchranu. Kolaps britskej cestovnej kancelárie Thomas Cook môže výrazne znížiť ročný počet turistov v Turecku. Krach Thomas Cook znamená, že počet turistov, ktorí ročne cestujú do Turecka, sa môže znížiť o 600 000 až 700 000, uviedol šéf federácie tureckých hotelierov Osman Ayik. Pre agentúru Reuters povedal, že aktuálne sa v Turecku nachádza 45.000 turistov, ktorí prišli z Veľkej Británie a zvyšku Európy prostredníctvom koncernu Thomas Cook. Dodal, že firma dlhuje 100 000 až 200 000 GBP (113 340 až 226 680 eur) niekoľkým malým hotelom, ktorým môže jej krach spôsobiť problémy. Autor: TASR/AP

Zájazdy britského dovolenkového giganta predávala aj slovenská pobočka Neckermann Slovakia. V nej takmer dve tretiny vlastní rakúska dcéra britskej cestovky. Slovenský Neckermann nepatrí k najväčším hráčom na slovenskom dovolenkovom poli, známy je však pre netradičné destinácie – ako napríklad Bali.

V pondelok ráno sa ešte stránka aj slovenská firma snažili tváriť, akoby sa nič nedialo. No poobede už bolo všetko inak. Zo stránky Neckermann Slovakia zmizla celá ponuka. Aj všetky kontakty. Ak aj máte jej číslo uložené, telefón zvonil naprázdno. Od poludnia na webe cestovky svietil len strohý oznam: "S ľútosťou Vám oznamujeme, že rokovania ohľadom navýšenia kapitálu skupiny Thomas Cook, a. s., neviedli k pozitívnemu výsledku. Z uvedeného vyplýva, že Thomas Cook Austria AG zastavil predaj. Zaknihované rezervácie značiek Thomas Cook, Neckermann Reisen, AirMarin, Oeger Tours a Bucher v najbližších dňoch nebudú uskutočnené.“ Spoločnosť radí obrátiť sa na poistného likvidátora. Tým je rakúska pobočka poisťovne Allianz. Podľa oznamu na webe ostávajú „zájazdy ostatných touroperátorov nedotknuté“.

.....

VIDEO: Pozrite si, ako to v pondelok vyzeralo pred jednou z pobočiek Neckermannu Slovakia v Bratislave, ktorý patrí do skupiny Thomas Cook.

Denník Pravda preto šiel situáciu v pondelok preveriť do pobočky Neckermann Slovakia v bratislavskom nákupnom centre. Pobočka bola síce otvorená, no zájazdy sa nepredávali. Na našu otázku, či ešte predávať budú, zamestnanci odpovedať nevedeli. Firma tiež neodpovedala na naše otázky.

Pobočky v Nemecku zatvorili v pondelok hneď zrána a následne aj v Česku. V zahraničí je vyše tisíc českých turistov. O svoj návrat sa podľa českej pobočky Neckermann vraj obávať nemusia.

Situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s krachom britskej cestovnej kancelárie, monitoruje aj naše ministerstvo zahraničia, potvrdil pre denník Pravda riaditeľ jeho tlačového odboru Juraj Tomaga. Slovákom odporúča sledovať informácie na webovom sídle britskej cestovky, prípadne kontaktovať najbližší zastupiteľský úrad SR.

Presný počet slovenských klientov, čo si zakúpili zájazd britskej cestovky, nateraz nie je známy. Zájazd si mohli kúpiť on-line, ale aj cez hociktorú z pobočiek skrachovanej spoločnosti. "Asociácia zatiaľ neeviduje žiadne podnety, čakáme na vyjadrenie nemeckej a rakúskej sekcie,“ povedal pre agentúru TASR prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií Roman Berkes.

Domáce zájazdy sú vraj v suchu

Cestovná kancelária Neckermann Slovakia je poistená proti insolventnosti v Generali Poisťovni. "S cestovnou kanceláriou v týchto chvíľach aktívne komunikujeme. Podľa našich informácií je cestovná kancelária Neckermann Slovakia, s. r. o., momentálne zisková a má dostatok finančných prostriedkov potrebných pre jej chod,“ povedala pre denník Pravda hovorkyňa Generali Poisťovne Katarína Kukurová. Podľa našich informácií sa však táto poistka týka len vlastných zájazdov cestovky. A tie tvoria menšinu jej ponuky. Väčšinou totiž predáva zahraničné zájazdy. Tie sú poistené v rakúskej pobočke spoločnosti Allianz. "Samozrejme, v prípade vyhlásenia insolventnosti CK Neckermann Slovakia, s. r. o., je naša poisťovňa pripravená podniknúť všetky potrebné kroky pre bezpečný návrat dovolenkárov zo zahraničia, ako aj preplatenie finančných prostriedkov pre tých cestujúcich, ktorí ešte neodcestovali,“ dodala Kukurová.

Cestovky by mali byť proti úpadku, teda neschopnosti postarať sa o svojich dovolenkárov, poistené. Overiť sa to dá na webe Slovenskej asociácie cestovných kancelárií. Od začiatku tohto roka musí mať cestovka uzatvorenú poistku vo výške minimálne 30 percent plánovaných tržieb z predaja dovoleniek v danom roku.

Koniec britskej cestovky a jej dcérskych spoločností poisťovne riadne vytrápi. "Krach takejto veľkej spoločnosti znamená repatriáciu a následné odškodnenie klientov v rozsahu, aký zrejme nebol doteraz v Európe zaznamenaný,“ povedal hovorca Union poisťovne Matej Neumann. Poisťovne by sa podľa neho problémy nemali priamo dotknúť, keďže so spoločnosťou Neckermann nemala uzatvorený obchodný vzťah.

Voľné pole

Paradoxne koniec britského dovolenkového giganta by mohol slovenským cestovkám aj pomôcť. Thomas Cook mal totiž zazmluvnené najlepšie hotely. Získať tak voľné izby bolo pre domáce cestovky náročné. Išlo hlavne o atraktívne lokality vo vychytených destináciách, ako je napríklad Turecko.

"Môže nám to len pomôcť, keďže mali veľa zazmluvnených hotelov, kde sme sa nevedeli dostať,“ hovorí riaditeľ cestovnej kancelárie DAKA David Gavaľa, ktorá ponúka letecké aj autobusové zájazdy a poznávacie pobyty. Teraz budú podľa neho vedieť dojednať lepšie podmienky. Pripomína, že ich klientov a zájazdov sa to nedotkne, keďže ide o slovenskú firmu bez zahraničnej účasti.

Krach jednej z najväčších cestovných kancelárií na svete má však podľa riaditeľa piešťanskej CK Fifo Tibora Bajaníka seniora ďalekosiahly dosah. Pre jeho spoločnosť však ide skôr o nepriamy dosah, keďže viacerí z ich partnerov s britskou cestovkou spolupracovali. "Našťastie je takmer koniec letnej dovolenkovej sezóny a na novú sezónu sa môžu pripraviť už s ohľadom na novú situáciu,“ hovorí Bajaník senior. To isté podľa neho platí aj o hoteloch, kde väčšinu tvorili klienti skrachovanej spoločnosti. "Trh však túto dieru pravdepodobne pomerne rýchlo zaplní. Pre nás to znamená väčší výber hotelových kapacít pre budúcu sezónu,“ hovorí Bajaník senior.

Ako môže skrachovať kolos ako Thomas Cook

Krach spoločnosti Thomas Cook podľa analytika spoločnosti Finlord Borisa Tomčiaka krátkodobo otrasie dôverou ľudí. A to hlavne vo Veľkej Británii. Očakávať sa podľa analytika dá nižší dopyt po dovolenkách. "Na druhej strane konkurencia na trhu je široká a cestujúci si určite nájdu do budúcnosti náhradné cestovné kancelárie a letecké spoločnosti,“ hovorí Tomčiak.

V najbližších dňoch bude pomerne náročné prepraviť všetkých cestujúcich spoločnosti naspäť domov, dodáva. Vo Veľkej Británii prepravu organizuje samotná vláda.

Ako však môže skrachovať kolos ako Thomas Cook? Brexit je za tým podľa analytika len čiastočne. "Spoločnosť už dlhšiu dobu zápasila s poklesom záujmu, a to predovšetkým u mladej generácie,“ hovorí. Cestovka totiž tvrdošijne ponúkala drahé prémiové služby, o ktoré však nemá nastupujúca generácia až taký záujem. "Hrozba brexitu potom vyvolala nezáujem u starších tradičných zákazníkov, ktorí sa radšej rozhodli ostať doma, aby ušetrili peniaze,“ hovorí Tomčiak. Dosah na britskú ekonomiku tak bude podľa neho malý – premietne sa skôr do zníženej spotrebiteľskej dôvery. "Ak ale odíde ku koncu októbra Británia z EÚ bez dohody, tak sa britská ekonomika určite prepadne do recesie,“ hovorí Tomčiak.

Čo krach cestovky teda vlastne znamená? "Akcionári firmy prídu o všetok kapitál a držitelia dlhopisov o väčšinu,“ hovorí analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Veriteľom sa vráti pár percent z investovanej sumy v závislosti od výťažku z predaja aktív firmy, dodáva. S výrazným dosahom na Slovensko nepočíta.