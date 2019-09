Vážsky most v Komárne musia podoprieť

“V Komárne sa stavia nový most, ktorý bude na jar dokončený a musí sa spustiť premávka. Obchvat Komárna, ktorý tiež robíme tým smerom, nebude ešte hotový, a preto nám je prvoradé, čo s týmto Vážskym mostom, pretože nákladná doprava pôjde sem naspäť,” informoval Érsek.

Dodal, že cestári vyfrézovali vrchnú vrstvu, aby tlaky na most postavený pred 64 rokmi boli menšie, ale to je iba dočasné riešenie. “Vo štvrtok otvárame ponuky, most bude čoskoro podopretý preto, aby sme mohli naspäť pustiť kamiónovú dopravu. Predpokladáme, že podopretie tohto mosta bude na dva roky, ale medzitým pripravujeme novú rekonštrukciu celého Vážskeho mosta,” konštatoval s poznámkou, že zákazka na celkovú rekonštrukciu mosta by mohla byť vyhlásená v druhej polovici roka 2020 po získaní potrebných povolení.

Podľa riaditeľa Slovenskej správy ciest Romana Žemberu Vážsky most i menší most pred ním je vo veľmi zlom stave, čo potvrdila aj diagnostika. Bude čo najskôr podopretý, rovnako ako to už urobili v prípade menšieho mosta pred ním smerom do mesta.

“Pripravujeme tiež križovatku v Iži, dopravní inžinieri zhodnotia situáciu a rozhodnú o forme riešenia. Je to priorita, ktorú je možné hradiť z európskych fondov. Ďalším pripravovaným projektom je obchvat mesta Komárna a pokračovanie cesty smerom na Nitru,” dodal minister.

Odkloniť tranzitnú dopravu z Komárna má plánovaný vyše sedemkilometrový obchvat mesta, ktorý je aktuálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Ďalšími míľnikmi prípravy tejto stavby sú spracovanie dokumentácie pre územné a stavebné rozhodnutie, získanie potrebných povolení a vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa. Érsek ale odmietol povedať, kedy by obchvat mohol byť hotový, pretože proti trase obchvatu protestovala bližšie nešpecifikovaná organizácia, čo môže celý proces projektovania ovplyvniť.

Stavba je súčasťou plánovanej trasy cesty I/64 Komárno – hranica – Nitra s pripojením na rýchlostnú cestu R1. Výsledkom by malo byť zlepšenie dopravnej situácie medzi Komárnom a Nitrou.

„Za posledné obdobie sa zintenzívňuje stavebná činnosť aj na juhu Slovenska. Opravy, modernizácie a výstavba ciest boli po dlhé roky v týchto oblastiach zanedbávané. Rozhodli sme sa investovať aj do tohto regiónu, pretože je dôležité, aby sa cestná infraštruktúra na celom Slovensko rozvíjala rovnomerne,“ zdôraznil Érsek.