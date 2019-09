U. S. Steel o ponuke na kúpu za 1 euro: Je to neférové a urážajúce

V oficiálnom stanovisku košický U. S. Steel hovorí o Trnkových neprofesionálnych vyjadreniach. Vysvetľuje, že minulý týždeň v piatok sa uskutočnilo stretnutie vedenia podniku s Trnkom, kde sa hovorí o aktuálnej situácii v oceliarskom sektore.

Podnik však v stanovisku zdôrazňuje, že napriek neľahkej situácii na európskom i celosvetovom trhu s oceľou je U. S. Steel Košice aj naďalej schopná plniť kvalitatívne požiadavky svojich zákazníkov, dodávať im výrobky včas a napredovať v rámci svojej stratégie.

„Chceli sme a chceme veriť, že obsah diskusie a informácie, poskytnuté vedením spoločnosti, dostatočne ozrejmili predstaviteľovi kraja a ďalším prítomným aktuálne neférové podmienky na trhu v EÚ. O to viac sme boli prekvapení, keď v závere nášho stretnutia pán predseda Trnka verbálne prezentoval svoju ponuku, ktorá nie je opodstatnená a nie je založená na žiadnom reálnom základe. Vedenie U. S. Steel Košice deklarovalo, že táto fabrika nie je na predaj a o to viac je ťažko pochopiteľné, prečo sa pán predseda Trnka rozhodol komunikovať s médiami o téme, ktorá je absolútne irelevantná. Podľa nášho názoru to bola len politická taktika na pritiahnutie pozornosti v médiách,“ vyjadrila sa spoločnosť vo vyhlásení.

Podnik hodnotí Trnkovo konanie ako neférové a urážajúce manažment firmy i všetkých zamestnancov. "Chceme uistiť našich zamestnancov i verejnosť, že U. S. Steel Košice sa bude naďalej zameriavať na svoju podnikateľskú stratégiu, každodenný bezpečný výkon práce, ochranu nášho životného prostredia a na výrobu vysoko kvalitnej ocele pre našich zákazníkov,“ dodáva spoločnosť U. S. Steel.

Symbolické jedno euro ponúkol Trnka vedeniu spoločnosti U. S. Steel za odkúpenie hutníckej fabriky. Zdôvodnil to obavou o ďalší osud oceliarne, ktorá plánuje do roku 2012 prepustiť 2 500 zamestnancov z terajších približne 12-tisíc.

„Vzhľadom na predchádzajúcu diskusiu o investičnom dlhu a ekonomických problémoch, s ktorými U. S. Steel bojuje, sme vedeniu spoločnosti ponúkli pomocnú ruku. Aby sme predišli následným problémom a uchránili zamestnanosť v kraji, zatiaľ neoficiálne sme ponúkli odkúpenie závodu U. S. Steel Košice za obdobných podmienok ako v srbskom Smeredeve, kde prešli oceliarne do rúk verejného sektora za 1 dolár,“ informoval v pondelok o stretnutí Trnka.

Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že vyhlásenie župy nestojí za žiaden seriózny ani slušný komentár. „Pre svoje osobné PR Rastislav Trnka zosmiešňuje jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Je to absurdné a nezodpovedné voči serióznemu investorovi, ale predovšetkým voči tisícom zamestnancom fabriky a mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii,“ reagoval Maroš Stano, hovorca ministerstva.

„Návrh župana Trnku na odkúpenie U. S. Steel Košice za euro je cynický a nechutný prvoaprílový žart župana voči ľuďom, ktorí v U. S. Steele pracujú a žijú v neistote. Ako by mohla župa, ktorá nemá zdroje ani na financovanie svojich ciest, škôl a sociálnych zariadení, ktoré má v správe, zvládnuť vedenie jednej z najväčších fabrík?“ vyjadril sa Raši.