Tvrdý brexit by zničil svetový obchod

„Brexit nie je len problémom Británie, týka sa nás všetkých v európskom automobilovom priemysle a siaha ešte ďalej. Či už ide o vývozcov na britský trh alebo miestnych výrobcov, pritom patríme do oboch skupín, nevyhnutne nás to negatívne ovplyvní,“ povedal prezident výboru francúzskych výrobcov automobilov Christian Peugeot. Po Nemecku je totiž práve Veľká Británia aktuálne druhým najväčším automobilovým trhom v EÚ.

„Spojené kráľovstvo predstavuje plne integrovaného hráča v hodnotovom reťazci nemeckého automobilového priemyslu. Viac ako 100 výrobných závodov, ako aj výskumných a vývojových pracovísk nachádzajúcich sa v Spojenom kráľovstve dokazuje náš záväzok k britskému trhu,“ uviedol šéf nemeckej asociácie automobilového priemyslu Bernhard Mattes. Z pohľadu nemeckého automobilového priemyslu je preto kľúčové, aby aj po brexite ostal zachovaný voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a pracovníkov.

Proti odchodu bez dohody sú aj vrcholoví predstavitelia britského automobilového priemyslu. „Brexit bez dohody by mal okamžitý a zničujúci vplyv na priemysel a oslabil by konkurencieschop­nosť, a to by spôsobilo neodvratné a závažné škody. Zodpovednosťou vyjednávačov Spojeného kráľovstva a Európskej únie je spolupracovať na vytvorení dohody, v opačnom prípade riskujú, že zničia tento životne dôležitý pilier ekonomiky,“ vyhlásil šéf britského automobilového priemyslu Mike Hawes.

Minulý rok sa v celej Európskej únii vyrobilo 19,1 milióna vozidiel a masová produkcia automobilov dávala prácu 13,8 milióna ľuďom. Výrobou automobilov a službami s tým spojenými sa na starom kontinente živý každý šestnásty zamestnanec. Výroba automobilov totiž dáva prácu nielen robotníkom, ale aj inžinierom, IT špecialistom, dizajnérom, chemikom či obchodníkom. Proti tvrdému brexitu sú aj predstavitelia slovenského automobilového priemyslu, keďže do Veľkej Británie sa vyvážajú automobily zo všetkých štyroch na Slovensku pôsobiacich fabrík.

Predstavitelia domácich firiem si totiž ešte živo pamätajú, aké ťažkosti spôsobovali biznisu tvrdé hraničné kontroly. Pred vstupom do EÚ stáli každý deň pred hranicou s Rakúskom desiatky až stovky plných kamiónov. Domáce firmy exportujúce výrobky Made in Slovakia museli vynaložiť nemalé náklady na administratívu, platenie ciel a dlhé čakanie na hranici tiež komplikovalo včasné dodanie tovarov. Všetky tieto problémy odpadli po vstupe Slovenska do EÚ. „Zároveň došlo k enormnému rozvoju tovarovej výmeny medzi krajinami, lebo bez hraníc a bariér sa začal rozvíjať obchod na úplne inej úrovni, než dovtedy. Ak sa takto rozbehnutý vlak odrazu zastaví, tak v súčasnosti ani nemáme predstavu, čo to môže spôsobiť,“ povedal generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky Ján Pribula.

Veľká Británia sa aktuálne vydala opačnou cestou ako Slovensko a prípadný tvrdý brexit môže obnoviť pred desiatkami rokov zrušené colné kontroly. „V prípade tvrdého brexitu prestanú platiť aj certifikáty a technické schválenia na tovar,“ priblížil Pribula. Podľa neho sa teoreticky môže Veľká Británia rozhodnúť pre iné technické normy a v takom prípade sa budú nanovo schvaľovať všetky dnes platné certifikáty. „To sú nepredstaviteľné náklady a bariéry, ktoré by boli vynaložené úplne zbytočne,“ dodal Pribula. Pre vodičov bude brexit znamenať ďalšie zvýšenie cien automobilov.