Prví Slováci už letia pre krach britskej cestovky domov

Situáciu monitoruje ministerstvo zahraničných vecí. "Medzi klientmi britskej cestovnej kancelárie, respektíve jej dcérskych spoločností, sú aj naši občania,“ povedal jeho hovorca Juraj Tomaga. Aktuálne podľa neho vycestovalo osem Slovákov z Cypru. Ďalších dvanásť zostalo ešte v hoteloch. V Turecku je ďalších 20 ľudí, v Mexiku päť, dodáva.

Slovákom ministerstvo zahraničných vecí radí sledovať internetové stránky cestovných kancelárií, kontaktovať delegátov cestovnej kancelárie. V prípade potreby konzulárnej pomoci radí Tomaga obrátiť sa priamo na najbližší zastupiteľský úrad Slovenska.

Pre pád britskej cestovky stopol predaj dovoleniek Neckermann Slovakia. Ide o tunajšiu pobočku, kde 60 percent vlastní rakúska dcéra britskej cestovky. Stop prišiel až poobede, po tom, čo svoje brány zatvorili pobočky v Nemecku, Česku a Rakúsku. Bankrot zatiaľ ani jedna neoznámila.

Následne z webu Neckermann Slovakia zmizla celá ponuka. Aj všetky kontakty. Ak máte aj číslo na cestovku odložené, aj včera ste tam volali márne. Na stránke je len strohý oznam o zastavení predaja, neuskutočnení zaknihovaných rezervácií a odporúčanie obrátiť sa na poistného likvidátora.

VIDEO: Pozrite si, ako to v pondelok vyzeralo pred jednou z pobočiek Neckermannu Slovakia v Bratislave, ktorý patrí do skupiny Thomas Cook.

Oznam sa s pribúdajúcimi hodinami menil a pribudla horúca linka, kam sa majú ľudia obrátiť. Ide o číslo na rakúsku pobočku poisťovne Allianz, kde boli zájazdy značiek Thomas Cook, Neckermann Reisen, AirMarin, Oeger Tours a Bucher poistené. Denník Pravda sa pokúsil na linku zavolať. Ide však o vopred nahratý hovor, kde v nemeckom jazyku požadujú hotel, pobyt či let. Ak nemčinu neovládate, máte smolu. Denník Pravda preto kontaktoval rakúsku poisťovňu priamo, no do času našej uzávierky zostali otázky bez odpovede.

Slovenský Neckermann nepatril k najväčším cestovkám na našom trhu, no ak sa prirátajú dovolenkári, ktorí cestujú cez portál Pelikán.sk, vyzerá situácia vážnejšie. Spoločnosť Pelikantravel patrí medzi najväčších predajcov leteniek na slovenskom trhu. Na svojom webe sa chváli miliónom spokojných zákazníkov. Medzi jej špeciality patria rovnako ako v Neckermanne práve exotické destinácie ako Bali, Vietnam či Mexiko.

Hovorca Pelikánu Jozef Rybár radí ľuďom do konca mesiaca necestovať. Spoločnosť podľa neho eviduje objednávky zájazdov a pobytov, ktoré boli či môžu byť ovplyvnené krachom britského gigantu. "Všetkých klientov, ktorí sú v zahraničí, alebo by mali vycestovať do konca septembra, sme kontaktovali a poskytli im potrebnú pomoc či informácie,“ hovorí Rybár. Presné počty však stále nepozná. Odhadom však môže ísť podľa Rybára o stovky slovenských dovolenkárov, ktorí sú už v zahraničí, a tisícky ďalších klientov, ktorí ešte len mali vycestovať. Vyčísliť presné počty je zložité aj pre množstvo spoločností, cez ktoré Thomas Cook svoje pobyty predával. Tie podľa Rybára svoje čísla zatiaľ nepublikujú verejne.

„Komunikujeme s hotelmi, ktoré od nich vo veľmi výnimočných prípadoch žiadajú napríklad opätovné zaplatenie zájazdu alebo jeho časti. To im, samozrejme, neodporúčame a žiadame ich, aby sa obrátili na nás čím skôr,“ hovorí Rybár. Toto sa môže podľa neho stať viacerým klientom, keďže skrachovaná cestovka bola známa tým, že hotelom platila aj niekoľko mesiacov po tej-ktorej dovolenke. Hotelieri sa tak obávajú, že za svoje služby nedostanú peniaze.

Aktuálne to vyzerá, že slovenskí dovolenkári by problém s návratom nemali mať. "Letecká spoločnosť Condor, ktorá okrem charterových letov operuje aj pravidelné linky do európskych a svetových destinácií, a aj zvyšní traja charteroví dopravcovia, ktorí patrili do portfólia Thomas Cook Group, pokračujú v prevádzke,“ hovorí Rybár. Aerolinky Condor rušili len lety na nové dovolenky britskej cestovky počas 23. a 24. septembra. Ostatné lety, ktoré by mali dopraviť dotknutých dovolenkárov späť domov, pokračujú zatiaľ podľa Rybára bez zmeny.

Ako postupovať, ak máte kúpenú dovolenku od Thomas Cook či ich predajcu?

1. Kontaktujte predajcu a následne poisťovňu.

Ak ste si kúpili zájazd a čakáte na termín nástupu , kontaktujte cestovku, kde ste ho kúpili. Riaďte sa jej pokynmi.

, kontaktujte cestovku, kde ste ho kúpili. Riaďte sa jej pokynmi. Pokiaľ ste si zakúpili kompletný dovolenkový balík priamo cez Thomas Cook Group s odletom do 30. septembra, určite čím skôr kontaktujte poistného likvidátora.

s odletom do 30. septembra, určite čím skôr kontaktujte poistného likvidátora. Ak ste si zakúpili len samostatné ubytovanie, letenky alebo iný cestovateľský produkt priamo cez Thomas Cook Group či jeho sprostredkovateľa, poistenie insolventnosti sa na váš prípad s najväčšou pravdepodobnosťou, žiaľ, nevzťahuje.

2. Neplaťte, volajte. Pýtajte si doklad.

Ak od vás hotel či iné ubytovanie požaduje kvôli krachu Thomas Cook opakovanú platbu alebo doplatok, najprv kontaktujte svoju cestovnú kanceláriu či agentúru. Tá sa môže s daným zariadením dohodnúť na inom riešení, prípadne vám poskytnúť náhradné ubytovanie.

kvôli krachu Thomas Cook opakovanú platbu alebo doplatok, najprv kontaktujte svoju cestovnú kanceláriu či agentúru. Tá sa môže s daným zariadením dohodnúť na inom riešení, prípadne vám poskytnúť náhradné ubytovanie. Ďalšou možnosťou je kontaktovať poisťovňu , v ktorej má cestovka uzatvorené poistenie. A až s jej vedomím sumu uhradiť. Po návrate z dovolenky treba príslušné doklady predložiť poisťovni a takto si uplatniť nárok na refundáciu.

, v ktorej má cestovka uzatvorené poistenie. A až s jej vedomím sumu uhradiť. Po návrate z dovolenky treba príslušné doklady predložiť poisťovni a takto si uplatniť nárok na refundáciu. Ak sa predsa len rozhodnete zaplatiť, overte si sumu pred zaplatením vo vašej cestovke. Požadujete doklad o zaplatení. Sumu môžete žiadať uhradiť od cestovky, s ktorou ste vycestovali, či od správcu konkurznej podstaty.

3. Radšej čakajte a všetko si overte.

Ak sa aj Thomas Cook Austria AG, prípadne jej dcérske firmy vyhnú bankrotu, treba s vycestovaním počkať, kým sa ozvú ich zástupcovia a dohodnú sa na ďalšom postupe. Teda napríklad na zmene termínu, letu, ubytovania alebo vrátení peňazí či ceste podľa pôvodných plánov.

vyhnú bankrotu, treba s vycestovaním počkať, kým sa ozvú ich zástupcovia a dohodnú sa na ďalšom postupe. Teda napríklad na zmene termínu, letu, ubytovania alebo vrátení peňazí či ceste podľa pôvodných plánov. Pred odletom si skontrolujte aktuálny stav letu. Ak vám letecká spoločnosť zmení alebo zruší let, vo viacerých prípadoch máte nárok na kompenzáciu.

Ak vám letecká spoločnosť zmení alebo zruší let, vo viacerých prípadoch máte nárok na kompenzáciu. V prípade, že dôjde k repatriácii, teda doprave osôb späť do vlasti, klienti sa musia riadiť pokynmi zástupcov cestovných kancelárií a poisťovní.

ZDROJ: Pelikan.sk, SACKA, MZV