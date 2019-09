Matečná skritizovala klčovanie pralesa a odmietla zmluvu s juhoamerickými štátmi

Uviedla to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) počas Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, kde rokovala o ďalšom postupe proti ničeniu amazonského pralesa a o zmluve MERCOSUR (pásmo voľného obchodu medzi juhoamerickými krajinami) s ministrami poľnohospodárstva Francúzska a Írska. Informoval o tom v stredu hovorca agrorezortu Vladimír Machalík.

„Amazonský prales sa klčuje pre poľnohospodársku produkciu a EÚ ide zvýhodniť dovoz poľnohospodárskych výrobkov z Brazílie do EÚ. Kto tu potom rozpráva o boji proti klimatickej zmene? Dohodou MERCOSUR únia priamo znevýhodňuje našich poľnohospodárov s náročnými ekologickými štandardami a podmienkami pre život zvierat na vysokej úrovni voči juhoamerickým s nižšími štandardami a priamo podporuje klčovanie amazonského pralesa. Skutočne toto chcú európski občania? SNS a ja to absolútne odmietame. EÚ sa musí zbaviť schizofrénie. Podpora ničenia amazonského pralesa rušením ciel na potraviny z Brazílie je cesta do klimatického pekla,“ povedala Gabriela Matečná.

Ministerka Matečná v priebehu septembra iniciovala stretnutie s ministrom poľnohospodárstva Francúzskej republiky Didierom Guillaumeom a ministrom poľnohospodárstva Írska Michaelom Creedom a počas rady ministrov poľnohospodárstva v Helsinkách o tejto téme rokovali. „Ako ministri poľnohospodárstva si uvedomujeme vážne negatívne dopady MERCOSUR na životné prostredie, ale aj na poľnohospodárov v EÚ. Dohodli sme sa preto na spoločnom postupe a analyzovaní ďalších možností. Postup v tejto veci predstavíme na októbrovej rade ministrov poľnohospodárstva v Luxemburgu,“ avizuje Matečná.