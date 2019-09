Prima banka vydala prvý slovenský dlhopis so záporným výnosom

Prima banka vydáva historicky prvý slovenský dlhopis so záporným výnosom. V rámci schváleného programu emisie krytých dlhopisov vo výške 1,5 mld. eur banka upísala v utorok prvú benchmarkovú emisiu krytých dlhopisov v celkovom objeme 500 mil. eur s dátumom splatnosti 1. októbra 2026.

„Emisia vyvolala veľký záujem investorov prevažne z krajín západnej Európy a aj vďaka vysokému dopytu sa podarilo dosiahnuť rekordne nízky výnos mínus 0,096 % p.a.,“ uviedla hovorkyňa Prima banky Eva Čonková.

Na investorov z Rakúska a Nemecka pripadlo celkovo 56 % emisie, na investorov zo Škandinávie 37 % emisie a medzi investorov z ostatných krajín je rozdelených 7 % emisie dlhopisov. Vedúcimi manažérmi emisie boli Commerzbank, DZ BANK a LBBW. Zdroje z upísanej emisie dlhopisov využije Prima banka pre podporu ďalšieho rastu svojho biznisu a posilňovanie obchodných vzťahov so svojimi klientmi.

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku. So Sberbank Slovensko sa Prima banka zlúčila 1. augusta 2017.