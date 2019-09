Slovenské historické hotely hviezdia v Európe. Pozrite si najkrajšie z nich

Asociácia Historické hotely Slovenska (HHS) oslavuje desiate výročie. Na začiatku v nej bolo zaregistrovaných len 7 hotelov, no teraz do nej patrí už 18 slovenských historických hotelov.

V roku 2019 vstúpili do asociácia Historické hotely Slovenska (HHS) tri hotely, a to Šimák Zámok Pezinok, Arcadia Boutique Hotel v Bratislave a Grandhotel Vígľaš, v ktorom môžete prespať okrem iného aj v Drakulovom apartmáne. Asociácia si na výbere členov dáva veľmi záležať. Na to, aby sa mohol hotel dostať do HHS, musí spĺňať špecifické kritériá. Zväčša ide o historické budovy, zámky či kaštiele, ktoré nesú históriu a štipku tajomna. Taktiež musia ponúkať jedinečný zážitok pre hostí.

VIDEO: Pozrite si najkrajšie historické hotely na Slovensku na TV Pravda. Vo videu sa k príbehom týchto hotelov vyjadruje Ján Svoboda, prezident asociácie Historické hotely Slovenska. Svoj pohľad na odvetvie pridáva predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

Získať členstvo v HHS nie je také ľahké. Udeľuje sa štvor- až päť hviezdičkovým hotelom, ktoré dokážu vyhovieť aj tým najnáročnejším klientom v oblasti služieb či gastronómie. Nejde však prioritne o počet hviezdičiek, ktoré hotel má. Ide o zážitok, ktorý si odnesie zákazník, ktorý strávi svoj čas na danom mieste. Ak má hotel záujem stať sa členom asociácie, musí podliehať mnohým kritériám. Prijatie nového hotela musia odsúhlasiť aj členovia HHS. „Je to veľký záväzok, pretože okrem členstva v slovenskej asociácii získava hotel zároveň aj členstvo v Heritage Hotels of Europe, ktorá zastrešuje niekoľko sto hotelov z desiatich krajín,“ hovorí Ján Svoboda, prezident asociácie Historické hotely Slovenska.

HHS má vo svojom portfóliu hotely rozdelené do viacerých kategórií, no históriou a luxusom dýcha každý jeden z nich. Máte záujem o romantickú svadbu? Áno, je možná aj na Slovensku a ponúkajú ju hotely ako Grandhotel Praha v Tatranskej Lomnici, Hotel Chateau Béla či Kaštieľ Péchy, Lovecký dom & park, ktorý je označovaný ako Toskánsko Východu či Vidiecka rezidencia. Tento hotel stojí uprostred nádherného trojhektárového anglického parku. Rodinné sídlo na východe Slovenska po celé stáročia patrilo rodine Péchy, no teraz si v ňom môže užiť krásnu svadbu takmer každý. Hotel The Grand Vígľaš zase ponúka možnosť povedať si svoje áno v gotickej kaplnke či v rytierskej sále.

K svadbe snov patrí aj špičková gastronómia, ktorú hotely taktiež ponúkajú. „Slovenský zákazník sa vyvíja a dnes už požaduje nielen kvalitné reštauračné služby, tie najlepšie vína a výnimočné jedlo, ale aj tomu zodpovedajúce reštauračné prostredie,“ uvádza HHS. Historické hotely v ich portfóliu ponúkajú niekoľko reštaurácií, ktoré vás zaručene nesklamú. Príkladom môže byť Chateau Gbeľany, ktorého história siaha do 18. storočia. Zrekonštruovaný barokový kaštieľ sa nachádza uprostred anglického parku a sľubuje nezabudnuteľný zážitok. Výbornou gastronómiou je povestný aj Zámocký hotel Galicia Nueva, ktorý je určený klientom, ktorí vyhľadávajú aktívny oddych bez rušivých vplyvov masovej turistiky. Áno, aj takto sa dá stráviť dovolenka na Slovensku.

Ak by ste mali záujem stráviť víkend wellnesom či kúpeľmi, HHS ponúka vo svojom porftóliu Hotel Most Slávy, ktorý je situovaný v srdci kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. Štýlový, kvalitne vybavený hotel svojou atmosférou vytvára príjemné prostredie a rodinnú atmosféru. Vhodný je nielen na ubytovanie, pobyty či relax, ale aj na konferencie, firemné či rodinné oslavy. Wellnesom je známy aj Grandhotel Starý Smokovec, štvorhviezdičkový klenot v secesnom štýle s viac ako 100-ročnou históriou a polohou v srdci Starého Smokovca. Okrem oddychu si tak užijete aj krásne výhľady na Vysoké Tatry.

Úspechy slovenských hotelov na svetových súťažiach

Členovia HHS žnú úspechy na svetových súťažiach a vyhrávajú ceny zo súťaží Historic Hotels of Europe Awards, World Luxury Hotel Awards či Hoteliér roka. Hotely pod záštitou HHS sú držiteľmi rôznych ocenení ako napríklad najaromatickejší hotel Európy či najlepší zákaznícky servis, najlepší mestský historický hotel. V minulom roku na súťaži Heritage hotels of Europe 2018 Awards (HHE) malo Slovensko silné zastúpenie a slovenské hotely získali viaceré ocenenia. Grandhotel Praha v Tatranskej Lomnici vyhral v kategórii Heritage and Wellness za najlepší wellness. Chateau Gbeľany v blízkosti Žiliny vyhral prvú cenu v kategórii Heritage and Design vďaka zrekonštruovanému barokovému kaštieľu v krásnej prírode. Hotel Château Béla v Belej vyhral v kategórii Heritage and Romance ako najlepšie miesto pre svadbu.