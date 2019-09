Poslanci odsúhlasili uzavretie obchodnej dohody CETA s Kanadou

Priamy dopad uzavretia obchodnej dohody Európskej únie s Kanadou na slovenské hospodárstvo by mal byť minimálny. Podľa predkladaného materiálu by hospodársky rast krajiny mala dohoda podporiť iba na úrovni 0,013 % hrubého domáceho produktu. Dôvodom je nízka obchodná výmena medzi Slovenskom a Kanadou, ako aj skutočnosť, že 80 % vybraného cla smeruje do rozpočtu Európskej únie. Slovensko však v prípade tejto dohody môže ťažiť z nepriamych vplyvov na tie firmy v krajine, ktoré sú súčasťou regionálnych dodávateľských reťazcov.

„Otvorenie kanadského trhu teda vytvorí nepriame exportné možnosti pre subdodávky Slovenska do tých krajín Európskej únie, ktoré majú tradične vysoký export do Kanady,“ uvádza sa v doložke vplyvov k vládou schválenému materiálu.

Dohodu CETA podpísali zástupcovia Európskej únie a predseda kanadskej vlády Justin Trudeau ešte 30. októbra 2016. Následne vo februári 2017 bola schválená Európskym parlamentom, čím sa skončili vnútorné schvaľovacie postupy dohody v rámci únie. Keďže však ide o zmiešanú úniovú zmluvu, ktorá pokrýva tak oblasť spoločných právomocí Európskej únie, ako aj jej členských štátov, je potrebné aj jej schválenie v národných parlamentoch.

Obchodná dohoda s Kanadou sa v Európe nerodila jednoducho. Narazila na vlnu protestov v niektorých členských krajinách únie. Minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý materiál na rokovanie vlády predkladal, vníma protesty pred podpisom zmluvy s Kanadou skôr ako neodôvodnené obavy niektorých aktivistov, ktorí využívali túto tému v predvolebných bojoch vo svojich regiónoch. „Všetky obavy, ktoré by mohli vznikať, si myslím, že sú odstránené. Pretože táto dohoda sa netýka ani poľnohospodárstva, ani životného prostredia, ani ochrany spotrebiteľov. Týka sa čisto obchodných vzťahov, ktoré sa zlepšia,“ vyhlásil minister.