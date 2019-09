Potraviny Kačka zatvárajú predajne

"Už je to zatvorené? Aj tak tu už nič nemali,“ hovorí okoloidúca obyvateľka mestečka pod Karpatmi. "Sem už nechodím celé týždne. Keď som tam naposledy zašla, nemali ani mlieko, ani zeleninu,“ hovorí zase Alica z Modry. Škoda je podľa nej len mäsiarstva, ktoré bolo v rámci predajne.

Nejde však ani zďaleka o jedinú predajňu, ktorá končí. "Postupne sa zatvára aj ďalších takmer dvesto predajní po celom Slovensku. Nakoľko aktuálna úroveň zásob na našich obchodoch je už minimálna a nedáva zmysel ďalej prevádzkovať obchody bez tovaru, od víkendu postupne pristupujeme k definitívnemu zatvoreniu predajní siete Potraviny Kačka,” hovorí generálny riaditeľ Potraviny Kačka Wieslaw Chlebuś. Po súhlase financujúcej banky ako jediného zabezpečeného veriteľa, ktorý ma záložné právo k zásobám, sa začal pred týždňom výpredaj všetkého tovaru, dodal. Následne sa začalo zatvárať. O tom, čo je so zamestnancami, však generálny riaditeľ mlčí. Neodpovedal ani na otázky denníka Pravda ohľadne zamestnancov.

Vedenie spoločnosti od momentu podania návrhu na konkurz koncom augusta pokračovalo v hľadaní nového investora. "Robili sme v uplynulých týždňoch všetko, čo bolo v našich v silách, aby sme zachovali pracovné miesta, udržali predajne otvorené a mohli pokračovať v dobudovaní nového distribučného centra,” hovorí Chlebuś. Zjavne to však nepomohlo a krachujúca sieť smeruje k definitívne­mu koncu.

"V najbližších dňoch očakávame vyhlásenie konkurzu zo strany súdu,” hovorí Chlebuś. Potom prejde celá spoločnosť do správy konkurzného správcu. Pohľadávky sa v konkurze uspokojujú speňažením úpadcovho majetku v čo najkratšom čase a v čo najvyššej miere. "Dúfame, že sa tieto kroky udejú v čo najkratšom čase, aby existovala reálna šanca opätovného otvorenia čo najväčšieho počtu predajní zo strany nového investora,” hovorí generálny riaditeľ.

Je však otázne, či niekto do siete vstúpi a kto to bude. Už terajší investor totiž kupoval potraviny v zlom stave. Do siete nalial 18 miliónov eur a potraviny pod hlavičkou CBA za veľkej slávy menil na značku Kačka. Za rok a pol zmodernizovali väčšinu predajní, otvárali sa nové obchody. Spoločnosť za ten čas prijala tristo nových zamestnancov a plošne zvýšila mzdy. Chystalo sa aj nové logistické centrum v Žiari nad Hronom.

Nepomohlo to. Sieť bojovala s problémami od začiatku leta, keď zavrela prvé predajne. Zakrývala to vtedy prechodom na značku Kačka a dočasným zatváraním nerentabilných prevádzok. Do konca augusta však už z vyše tristo predajní zostalo len dvesto. Ostatné zavrela a ponúkla na franšízovú spoluprácu. V okolí Lučenca sa vtedy rozbehli prvé franšízové predajne, ktoré sa zatiaľ ukazujú ako životaschopné.

"Do pôvodných plánov počas posledných 18 mesiacov zásadne zasiahlo výrazné zvýšenie mzdových nákladov v dôsledku rastu minimálnej mzdy a príplatkov za prácu cez víkend, sviatky a v noci, ako aj vysoké ceny energií a služieb,” hovorí Chlebuś. Rastúce náklady na cenu práce spoločnosť jednoducho nevedela vykryť a dostala sa do výraznej straty. Odtiaľ bol už len krôčik k definitívne­mu koncu.

Celej situácii totiž nepomohli ani výrazne sťažené podmienky na podnikanie v maloobchode na základe zákona o neprimeraných podmienkach, dodáva generálny riaditeľ. Tie totiž vyžadovali dodatočné financovanie. Investor tak zaradil spiatočku a spoločnosť ponúkol na predaj. "Zlom však nastal momentom zmrazenia účtov bankou, v dôsledku čoho bolo vedenie spoločnosti povinné podať návrh na konkurz,” hovorí Chlebuś.