Podnikatelia by sa mali pripraviť na tvrdý brexit

Hrozba neriadeného brexitu je čoraz pravdepodobnejšia. Aj keď stále existuje teoretická možnosť dohody, podnikatelia by sa mali začať pripravovať na to, že na konci októbra nastane najhorší možný scenár - neriadený, tzv. tvrdý brexit.

Firmy, ktoré chcú naďalej obchodovať so Spojeným kráľovstvom, sa musia pripraviť na nové povinnosti. Odkladať ich na poslednú chvíľu sa nemusí vyplatiť.

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody sa môže stať realitou už 31. októbra. Briti sa tak zaradia k takzvaným tretím krajinám, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a to bez akéhokoľvek prechodného obdobia.

„Firmy, ktoré doteraz ešte neprepravovali tovar mimo krajín EÚ, by mali už dnes myslieť na základné formality, ktoré ich čakajú. Na prípravu majú už iba niekoľko dní,“ radí generálny riaditeľ kuriérskej spoločnosti DPD SK Peter Pavuk.

Nová povinnosť sa týka spoločností, ktoré do Veľkej Británie dovážajú tovar v hodnote nižšej ako 135 libier (približne 157 eur). Tie majú registračnú povinnosť pre potreby platby dane z pridanej hodnoty. „Registrácia je jednoduchá a trvá iba niekoľko minút. Túto povinnosť však netreba zbytočne odkladať na reálny začiatok brexitu,“ zdôrazňuje Pavuk.

Európske firmy budú účtovať DPH v mieste nákupu, teda v Spojenom kráľovstve. Musia sa tak zaregistrovať na britskom colnom úrade HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs). Pri registrácii firma dostane jedinečné identifikačné údaje, ktoré budú pri zásielkach do Veľkej Británie využívať. Celý proces registrácie prebieha online na stránke britskej vlády www.gov.uk. Po úspešnej registrácii zákazník oznámi identifikačné údaja HMRC svojej kuriérskej spoločnosti a bude ich tiež uvádzať na faktúrach.

Firmy, ktoré chcú po brexite plynulo pokračovať v obchodovaní s partnermi vo Veľkej Británii, by nemali zabúdať aj na ďalšie povinnosti. V prvom rade je potrebné požiadať o registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov, takzvané EORI. Registrácia do EORI je jednoduchá a firmy ju môžu realizovať prostredníctvom webovej stránky finančnej správy.

Firmy by si tiež mali vyhľadať kódy HS pre produkty, ktoré chcú vyvážať mimo hraníc EÚ. S vyhľadávaním pomôže stránka https://ec.europa.eu/…tion_customs). Tieto kódy umožňujú colným orgánom zistiť, o aký produkt ide a akú DPH alebo colnú sadzbu treba účtovať za tovar.

Pri preprave tovaru mimo Európskej únie je tiež potrebné upraviť obchodnú alebo pro forma faktúru. Tá musí obsahovať informácie týkajúce sa tovaru, ktoré použijú colné orgány na určenie sumy ciel alebo daní. Obchodná faktúra sa používa vtedy, keď sa na tovar vzťahuje obchodná transakcia alebo ide o ďalší predaj. Pro forma faktúra sa používa pri odosielaní tovaru bez akejkoľvek komerčnej hodnoty (napríklad vzoriek).

Napriek tomu, že stále existuje teoretická možnosť odkladu, alebo dokonca zrušenia odchodu Spojeného kráľovstva, rokovania o dohode s Európskou úniou prakticky nie sú. Obnovenie hraničných kontrol na začiatku novembra by mohlo spôsobiť zdržanie tovaru až o niekoľko dní.

Obchodníkom, ktorí sú zvyknutí na rýchlosť dopravy, to môže značne komplikovať plány. K veľkým zdržaniam by podľa Pavuka mohlo prichádzať najmä v prvých týždňoch.

„Sme pripravení na všetky prípadné alternatívy vývoja vrátane brexitu bez dohody. Prioritou pre nás je, aby dosah na plynulosť dopravy bol pre našich zákazníkov čo najnižší. DPDGroup pracuje na plánoch na zmiernenie rizík vrátane alternatívnych cestných a leteckých trás,“ uzatvára Pavuk.