D4R7 Construction dokončila prvú cestu, ktorá je súčasťou obchvatu Bratislavy

Stavebná spoločnosť D4R7 Construction vo štvrtok odovzdala do užívania prvú stavbu diaľničného obchvatu Bratislavy, preložku cesty II/572 – obchvat Mosta pri Bratislave. Nová komunikácia v celkovej dĺžke 6,5 kilometra odbremení od tranzitnej dopravy Most pri Bratislave a po dokončení obchvatu Bratislavy bude priamo napojená na diaľnicu D4. Pre verejnosť bude obchvat otvorený vo večerných hodinách.

„Cez Most pri Bratislave prešlo denne viac ako 10 000 áut,“ zdôraznil pri otvorení nového úseku minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Celý obchvat Bratislavy by mal byť dokončený v budúcom roku, no podľa ministra budú jednotlivé úseky stavby dané do prevádzky postupne. „Tie, ktoré vieme otvoriť samozrejme nebudeme brzdiť,“ dodal.

Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Koncesionárom projektu bratislavského obchvatu je spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavný zhotoviteľ stavby je spoločnosť D4R7 Construction. Firma obchvat Mosta pri Bratislave stavala od novembra 2017.

zľava podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Alžbeta Ožvaldová, minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Španielského kráľovstva v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Luis Belzuz de los Ríos počas otvorenia prvých objektov nultého obchvatu Bratislavy, novovybudovanej preložky cesty II/572 obchvatu Mosta pri Bratislave pre motoristov 26. septembra 2019. Autor: SITA

Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského pomôže obchvat obyvateľom Mosta pri Bratislave, dopravné zápchy od Vrakune ďalej do centra Bratislavy však v súčasnosti nezmení. Tie by sa mali zmierniť až po odovzdaní celého obchvatu D4/R7. Pôvodne bola plánovaná preložka cesty II/572 aj okolo Vrakune až po Letisko M. R. Štefánika, tieto plány však narazili na niekoľko problémov a podľa Drahovského nie je jasné, či sa vôbec zrealizujú.

Obchvat Bratislavy za približne miliardu eur sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Projekt zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami.

