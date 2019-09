Čoraz menej párov žiada o hypotéku

VIDEO: Investície do nehnuteľností považujú Slováci za dobre investované peniaze. Pre nástup nových technológií sa však kúpa staršieho bytu nemusí vyplatiť. O pár rokov totiž čoraz viac ľudí bude preferovať smart byty, v ktorých sa pomocou mobilu bude dať nastaviť kúrenie, skontrolovať vypnutie sporáka či zatiahnuť žalúzie. Po masovom rozšírení nových technológií budú podľa odborníkov strácať na cene práve staršie byty bez moderných smart technológií. Pozrite si čo všetko vplýva na ceny nehnuteľností vo videu TV Pravda.

„Jednočlenných (singles) domácností každoročne pribúda. Celospoločenský fenomén potvrdzujú aj naše dáta a takmer polovicu všetkých hypoték si berú žiadatelia sami,“ povedala hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková. Väčšina mužov sa na celoživotnú investíciu do bývania odhodlá v 35 rokoch a požičané finančné zdroje väčšinou investujú do kúpy alebo postavenia domu. Slobodné ženy sa na uzatvorenie hypotekárnej zmluvy väčšinou odhodlajú až ako 36-ročné a za požičané peniaze si najčastejšie kúpia byt.

„Singles muži si podľa našich štatistík požičiavajú v priemere 77 220 eur, ženy sú skromnejšie a ich hypotéky sú v priemere o 11 600 eur nižšie,“ dodala Ďuďáková.

Zaujímavosťou je, že až tretina žien samostatne čerpajúcich hypotéku je rozvedených a v prípade mužov ide len o tri percentá žiadateľov o úver na bývanie. „S priateľkou sme spolu už päť rokov, ale aj tak som si hypotéku na byt vzal radšej sám. Život je príliš komplikovaný a ak by nám to nedajbože nevyšlo, vyhneme sa nepríjemnostiam s delením majetku. Na druhej strane ak nám to vyjde, hypotéku na dom si určite zoberieme spoločne,“ povedal IT programátor Ján Palúch.

Ľudia žijúci v manželstve si najčastejšie berú hypotéky ako 37-roční a získané peniaze použijú na kúpu rodinného domu. Podľa UniCredit Bank rozdiel vo výške hypotéky singles a párov nie je nijako dramatický, v prípade dvojíc je priemer 88 800 eur.

Byty sú vypredané

V časoch extrémne lacných peňazí musia ľudia počítať s tým, že dobré nehnuteľnosti sa v priemyselne rozvinutých častiach Slovenska predávajú extrémne rýchlo. V hlavnom meste Slovenska je bežná odpoveď na záujem o kúpu bytu: „Ľutujem už je predaný.“ Priemere ľudia s dostatkom peňazí kúpia vlastnú nehnuteľnosť za šesť mesiacov. „Tí, čo sa len obzerajú po vlastnom bývaní, hľadajú oveľa dlhšie dom ako byt. V prípade domu ho až 38 percent záujemcov hľadá dlhšie ako jeden rok,“ uviedla Andrea Lazar, manažérka oddelenia retailového segmentu ČSOB.

Aj finančné domy odporúčajú svojim klientom dôkladný výber nehnuteľností. Pri súčasných vysokých cenách môže totiž hodnota niektorých nehnuteľností v budúcnosti klesnúť. „Dnes môžete mať pekný byt s výhľadom a o pár rokov vám predeň postavia ďalšiu vysokú budovu. Zároveň lokalita pre prudký nárast počtu obyvateľov príde o vybudovanú infraštruktúru a ľudia môžu mať problém dostať deti do škôlok a škôl. Takéto faktory môžu spôsobiť pokles ceny nehnuteľnosti,“ upozornil Jozef Futrikanič, riaditeľ odboru financovania nehnuteľností ČSOB.

Ďalším dlhodobým faktorom je zlý demografický vývoj. „V mnohých mestách bude o pár desiatok rokov plno prázdnych bytov. Pre menší počet novonarodených detí nebude mať v budúcnosti Slovensko toľko obyvateľov ako dnes,“ upozornil ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Ako všade vo svete aj na Slovensku sa čoraz viac bude vyľudňovať vidiek a oblasti s nedostatkom pracovných príležitostí. Naopak, kvôli sťahovaniu za prácou nárast obyvateľov pocítia priemyselné centrá sústredené okolo Bratislavy, Nitry, Trnavy či Žiliny.

Pri výbere nehnuteľnosti treba zvažovať aj dostupnosť prostredníctvom verejnej dopravy. Na západe je už dnes práve vzdialenosť od práce jedným z najdôležitejších faktorov pri kúpe vlastného bytu alebo domu. Pre čoraz väčší počet áut už dnes ľudia žijúci v okolí Bratislavy bežne cestujú aj hodinu do práce. „Môžeme predpokladať, že individuálna automobilová doprava bude postupne vytláčaná z miest, a preto bude zohrávať veľkú úlohu dostupnosť verejnej a diaľkovej dopravy. Čím jednoduchšie a rýchlejšie sa do lokality dá týmto spôsobom dostať, tým lepšie sa bude investícia do nehnuteľnosti zhodnocovať,“ uviedol Futrikanič.

Rekordné dlhy Slovákov

V porovnaní s výkonom ekonomiky sú Slováci v posledných rokoch rekordérmi v braní nových úverov. Pre enormný rast pôžičiek už koncom minulého roka dlhy domácností prekročili hodnotu 38 percent hrubého domáceho produktu (HDP). Národná banka Slovenska preto zrušila možnosť poskytnutia stopercentných hypoték a väčšina ľudí si požičia maximálne 80 percent z ceny kupovanej nehnuteľnosti. Kvôli tomuto pravidlu môžu finančné domy na byt v hodnote 80-tisíc eur poskytnúť maximálne hypotéku vo výške 64-tisíc eur. Zvyšné peniaze môžu byť poskytnuté buď formou spotrebného úveru, alebo stavebného sporenia či pôžičky od rodiny. Optimálnym riešením je mať úspory pokrývajúce minimálne pätinu ceny kupovanej nehnuteľnosti.

Regulátor finančného trhu tiež bankám prikázal, že svojim klientom môžu poskytnúť úvery dosahujúce maximálne osemnásobok ich ročného príjmu. Človek zarábajúci v čistom 700 eur za mesiac si tak môže maximálne požičať 67¤200 eur.

Za rastúcimi dlhmi Slovákov je tlačenie peňazí, ktoré v domácich bankách extrémne znížilo úroky na hypotékach. Pred desiatimi rokmi, v prvom polroku 2009, bol priemerný úrok z hypoték vo výške 6,17 percenta za rok. V takom prípade mala 30-ročná hypotéka vo výške 100-tisíc eur mesačnú splátku 610,52 eura. Za prvý polrok 2019 je priemerný úrok na hypotékach 1,49 percenta a hypotéka vo výške 100-tisíc eur má mesačnú splátku 344,64 eura. Prudké zníženie úrokov tak za desať rokov mesačnú splátku znížilo o 265,88 eura a ročná úspora predstavuje až 3¤190,56 eura.

Za prudkým poklesom úrokov stojí tlačenie peňazí, ktoré sa opätovne rozbehne už nasledujúci mesiac. Od októbra sa v ekonomike eurozóny každý mesiac ocitne 20 miliárd nových eur. Predstavenie tohto opatrenia na Slovensku začalo razantne znižovať aj úroky pri dlhodobej fixácii a k jednému percentu postupne mieria aj desaťročné fixácie. Vďaka nim môžu klienti platiť súčasné nízke úroky veľmi dlhé obdobie.