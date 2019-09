Nálada v slovenskej ekonomike sa zlepšila tretí mesiac za sebou

Dôvera vzrástla v priemysle, obchode a stavebníctve. Naopak, klesla v službách a u spotrebiteľov zostala stabilná. Aktuálne indikátor zaostáva za hodnotou dlhodobého priemeru o 5,7 bodu a za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 0,6 bodu.

Od apríla do júna dôvera v slovenskej ekonomike podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej postupne klesala. V júli nastal obrat a sentiment sa začal zlepšovať. „Napriek pokračujúcemu ochladeniu globálnej ekonomiky sa nálada v slovenskej ekonomike už tretí mesiac po sebe zlepšila,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Indikátor dôvery v priemysle v septembri vzrástol o deväť percentuálnych bodov na jeden bod. Vývoj indikátora priaznivo ovplyvnil najmä rast očakávanej produkcie v najbližších troch mesiacoch a pokles zásob hotových výrobkov.

„Práve pozitívny vývoj indikátora v priemysle je pozitívnou správou pre vývoj našej ekonomiky,“ konštatuje Glasová. V septembri indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 2,5 bodu na mínus 15 bodov vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o desať bodov.

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v septembri v porovnaní s augustom o 5,7 bodu na 22,7 bodu vplyvom pozitívneho vývoja súčasných, ako aj očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob. Indikátor dôvery v službách v septembri po trojmesačnom raste klesol, jeho hodnota sedem bodov sa v porovnaní s augustom znížila o šesť percentuálnych bodov. Vývoj indikátora bol ovplyvnený nepriaznivými hodnoteniami podnikateľskej situácie a najmä očakávaného dopytu, pričom dopyt za posledné tri mesiace respondenti hodnotili pozitívne.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v septembri zostala stabilná. Sezónne očistený indikátor spotrebiteľskej dôvery zostal na úrovni mínus 7,6 bodu. Pesimistickejšie očakávania spotrebiteľov pri celkovej hospodárskej situácii boli tlmené ich optimistickejšími očakávaniami finančnej situácie domácností, kým ich očakávania vývoja nezamestnanosti a úspor domácností zostali relatívne nezmenené. Respondenti boli o 4,3 bodu menej optimistickejší ako v rovnakom období minulého roka a aktuálny výsledok prevyšoval dlhodobý priemer.

Hodnota ekonomického sentimentu podľa Glasovej ostáva, aj napriek miernemu zvýšeniu v posledných mesiacoch, stále nízka, a to z dôvodu vplyvu viacerých faktorov z externého prostredia. Ide hlavne o nedoriešené zahranično-obchodné vzťahy USA a Číny a obchodnú vojnu medzi týmito veľmocami. „Potom tu je stále neistá forma odchodu Británie z EÚ, spomaľovanie čínskej ekonomiky a v nadväznosti na to aj nemeckej ekonomiky a celej únie. To v konečnom dôsledku nepriaznivo ovplyvní aj tú našu,“ dodal Glasová.