Trump zvažuje, že zruší registráciu čínskych akcií v USA

Agentúre Reuters to v piatok povedal informovaný zdroj. Takýto krok by bol radikálnou eskaláciou obchodného napätia medzi USA a Čínou. Akcie dotknutých firiem na burze v New Yorku po správe okamžite zamierili nadol a stiahli so sebou celý trh.

Stiahnutie akcií by bolo súčasťou širšej snahy o obmedzenie amerických investícií v Číne, dodal zdroj. Potvrdil tak správu agentúry Bloomberg, ktorá krátko predtým vyvolala na finančných trhoch šok. Akcie čínskych firiem Alibaba Group Holding, JD.com, Pinduoduo, Baidu, Vipshop Holdings, Baozun a IQIYI strácali od dvoch do štyroch percent.

Podľa vládnych údajov z februára sa na amerických burzách Nasdaq a NYSE obchodujú akcie 156 čínskych firiem. Je medzi nimi aj najmenej 11 štátnych podnikov.

Agentúra Bloomberg upozornila, že zatiaľ nebol vypracovaný presný mechanizmus, ktorý by stiahnutie akcií čínskych firiem z amerických búrz zaistil. Prípadný plán by musel schváliť Trump, ktorý ale dal rokovaniam o tejto záležitosti zelenú.

Čína a USA spolu vedú už viac ako rok obchodnú vojnu, v rámci ktorej na seba vzájomne vyrubujú cla. Spor oboch krajín má negatívne dopady na svetovú ekonomiku a vyvoláva obavy z recesie globálnej ekonomiky. Washington sa pomocou colných poplatkov snaží prinútiť Peking k zmene obchodných praktík a k zníženiu čínskeho prebytku v obchodovaní s USA.

Podľa serveru televízie CNBC by sa obchodné rokovania medzi USA a Čínou mali začať znova 10. októbra. Ich cieľom je ukončiť obchodné vojnu.